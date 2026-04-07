Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Thứ Ba, 08:27, 07/04/2026
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/4), giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Iran, đe dọa sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay (7/4), theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 57 cent, tương đương 0,5%, lên 110,34 USD/thùng vào lúc 12:02 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,26 USD, tương đương 1,1%, lên 113,67 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "trừng phạt" Tehran nếu nước này không tuân thủ thời hạn 8 giờ tối thứ Ba (giờ miền Đông nước Mỹ) để mở lại eo biển. "Họ có thể bị đánh bại", ông Trump cảnh báo, đồng thời cam kết sẽ có thêm hành động nếu không đạt được thỏa thuận.

Đáp lại đề xuất của Mỹ thông qua Pakistan, Tehran đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và cho rằng cần phải chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, đồng thời phản đối áp lực mở lại eo biển.

Lực lượng Iran đã phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, làm gián đoạn tuyến đường thủy thường vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ toàn cầu.

"Việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường dầu mỏ hiện đang đóng vai trò gần như quan trọng ngang bằng với các yếu tố cơ bản trong thời gian chuẩn bị cho tối hậu thư của Trump", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

"Khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn mang lại một số đối trọng và có thể thúc đẩy giá giảm nếu nó được chấp thuận, nhưng những lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ điểm nghẽn eo biển Hormuz và các cơ sở năng lượng bị hư hại đang kìm hãm giá cả", ông Tim Waterer cho hay.

Giá dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, vào thứ 5 (2/6), giá dầu WTI đã tăng 11% và 8% với dầu Brent, đây là mức tăng giá tuyệt đối lớn nhất kể từ năm 2020.

Hiện do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thô thay thế, đặc biệt là các lô hàng vật lý ở Mỹ và Biển Bắc của Anh.

Ngày Chủ nhật (5/4), OPEC+, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã nhất trí tăng sản lượng khiêm tốn 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026.

Giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Ở thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Giá dầu tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay 6/4 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn vận chuyển tại khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng ở Trung Đông từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường tại DN xăng dầu trước và sau tăng giá
Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường tại DN xăng dầu trước và sau tăng giá

Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuế trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào các thời điểm trước, trong và sau khi điều chỉnh giá.

Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường tại DN xăng dầu trước và sau tăng giá

Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường tại DN xăng dầu trước và sau tăng giá

Cục Thuế yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuế trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào các thời điểm trước, trong và sau khi điều chỉnh giá.

Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao
Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong nước, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong nước, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)
Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

VOV.VN - Giá dầu thế giới sáng 4/4 duy trì ở mức cao khi chưa ghi nhận biến động mới, trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh theo xu hướng quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay (4/4)

VOV.VN - Giá dầu thế giới sáng 4/4 duy trì ở mức cao khi chưa ghi nhận biến động mới, trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh theo xu hướng quốc tế.

