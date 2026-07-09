Giá xăng dầu hôm nay 9/7: Giá dầu Brent tăng lên mức 75,89 USD/thùng

Giá dầu Brent tăng lên mức 75,89 USD/thùng

Theo Reuters, cuối ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng hơn 2% - mức cao nhất trong hai tuần sau khi Iran và Mỹ thực hiện các cuộc không kích và Washington tái áp đặt lệnh trừng phạt bán dầu thô đối với Tehran, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên đang tan vỡ và nguồn cung ở Trung Đông có thể bị gián đoạn một lần nữa.

Giá dầu Brent đang ở mức cao nhất kể từ ngày 24/6. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,73 USD, tương đương 2,33%, đạt 75,89 USD/thùng vào lúc 07:55 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,57 USD, tương đương 2,23%, lên 72,01 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đang ở mức cao nhất kể từ ngày 24/6.

Cả hai đều tăng khoảng 3% vào thứ Ba (7/7) sau khi Mỹ thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu thô của Iran.

"Đợt tăng giá tiếp tục diễn ra sáng 8/7 và có thông tin cho rằng 4 tàu chở dầu và khí đốt đã quyết định không đi qua eo biển hoặc bị buộc phải quay đầu sau khi Iran tuyên bố rằng tuyến đường vận chuyển an toàn duy nhất qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Tehran chỉ định" - nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết.

Xăng dầu trong nước liên tiếp giảm giá

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h00 ngày 2/7, giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, giá bán là 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít, giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.