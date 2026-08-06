Giá xăng dầu ngày 6/8: Giá dầu thế giới tăng trở lại

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,07 USD (tương đương 1,35%) lên mức 80,43 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 45 cent (tương đương 0,59%) lên mức 76,22 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới tăng lại do rủi ro địa chính trị

Theo Reuters, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở ngoài khơi Yanbu – một cảng trọng yếu phục vụ xuất khẩu dầu thô của nước này.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng cao trong ngày thứ Tư. Các quan chức Ả Rập Xê Út chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về vụ việc.

Tin tức về vụ tấn công đã làm giảm bớt kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, vốn được nhen nhóm sau khi Qatar hôm thứ Ba cho biết các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Trước đó, chính những kỳ vọng này đã khiến giá dầu giảm 5%, đưa giá dầu Brent xuống dưới mốc 80 USD/thùng khi chốt phiên – mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 7.

Lực lượng Houthi tấn công tàu chở dầu khiến giá dầu bật tăng

Trong khi đó, Tehran phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trái ngược với khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Mặc dù mức phụ phí rủi ro địa chính trị tức thời đã giảm bớt, nhưng bức tranh tổng thể về nguồn cung vẫn đòi hỏi sự thận trọng," bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Phillip Nova, nhận định.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

"Điểm mấu chốt dường như nằm ở việc liệu Iran có tiếp tục khăng khăng đòi quyền kiểm soát nhất định đối với tuyến đường thủy này hay không, và liệu Mỹ có giữ vững lập trường để bác bỏ kịch bản đó hay không," các chuyên gia phân tích của IG nêu trong một báo cáo.