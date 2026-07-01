Giá xăng trong nước thay đổi từ 0h00 ngày 1/7

Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Giá dầu giảm khi kỳ vọng vào đàm phán giữa Iran và Mỹ

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (30/6), giá dầu thế giới giảm khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao kết quả các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Doha trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa cuối tuần qua từ cả hai phía đã thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn tháng.