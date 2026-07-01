Giá xăng trong nước thay đổi từ 0h00 ngày 1/7
VOV.VN - Giá xăng E10RON 95-V tăng 1.290đ/lít, có giá bán là 22.250 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 1.290đ/lít, giá bán mới là 21.200 đồng/l từ 0h00 tối nay (1/7).
Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 tối nay (1/7).
- Giá xăng E10RON95-V tăng, giá bán là 22.250 đồng/lít (giá cũ 20.960đ/l)
- Giá xăng E10RON95-III tăng, giá bán là 21.200 đồng/lít (giá cũ 19.910đ/l)
- Giá xăng E5RON92 tăng, giá bán mới là 20.780đồng/lít (giá cũ 19.350đ/l)
Giá dầu giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Cụ thể: giá dầu diesel 0.05S-II từ 0h00 ngày 1/7 vẫn duy trì ở 21.860 đồng/lít; giá dầu diesel 0,001S-V là 23.960 đồng/lít.