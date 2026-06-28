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Campuchia miễn giảm 50 triệu USD thuế xăng dầu mỗi tháng để bình ổn giá

Chủ Nhật, 22:53, 28/06/2026
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VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thực hiện các chính sách miễn giảm thuế xăng dầu, giúp bình ổn giá nhiên liệu và điện năng trong nước, qua đó hỗ trợ giảm bớt tác động của nguy cơ giá cả leo thang đối với các hộ gia đình Campuchia.


Phát biểu vào ngày 27/6 tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet cho biết, Chính phủ nước này đã thực hiện miễn giảm khoảng 50 triệu USD tiền thuế/tháng đối với các sản phẩm liên quan đến nhiên liệu và điện, để bình ổn giá cả, giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình Campuchia trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian qua.

Ông Hun Manet cho rằng, Chính phủ Campuchia đã thực hiện các biện pháp cắt giảm thuế nhiên liệu và hỗ trợ một số công ty nhập khẩu để quản lý, giữ giá xăng dầu tăng ở mức tương đối vừa phải so với các quốc gia láng giềng khác, nhất là trong thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do áp lực thị trường toàn cầu.

campuchia mien giam 50 trieu usd thue xang dau moi thang de binh on gia hinh anh 1
Campuchia giữ giá xăng dầu tăng ở mức tương đối vừa phải so với các quốc gia láng giềng khác

Bên cạnh đó, Campuchia cũng duy trì nguồn cung và giữ nguyên giá điện để hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi sang sử dụng phương tiện, thiết bị điện. Nhờ vậy, các hộ gia đình đã giảm bớt được gánh nặng về chi phí sinh hoạt bất chấp giá dầu thế giới tăng cao.

Chiến lược phát triển năng lượng điện của Campuchia trong những năm qua cũng là yếu tố quan trọng, giúp nước này tăng cường an ninh năng lượng. Hiện nay, hơn 62% điện năng của Campuchia được sản xuất từ ​​các nguồn năng lượng tái tạo phổ biến như thủy điện, điện mặt trời.

Thủ tướng Campuchia cho biết, sẽ tiếp tục các chính sách ưu đãi thuế đối với xe điện và thiết bị điện để giúp người dân Campuchia dễ dàng tiếp cận hơn. Trong đó, Chính phủ Campuchia sẽ không cấm nhập khẩu các loại xe điện đã qua sử dụng đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn, để đáp ứng nhu cầu của những người chưa đủ khả năng mua xe mới.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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