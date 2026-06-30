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Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Giá dầu giảm khi kỳ vọng vào đàm phán giữa Iran và Mỹ

Thứ Ba, 08:48, 30/06/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (30/6), giá dầu thế giới giảm khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao kết quả các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Doha trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa cuối tuần qua từ cả hai phía đã thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn tháng.

Theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 8, đáo hạn vào thứ Ba (30/6), giảm 1,03%, tương đương 75 cent, xuống còn 72,40 USD một thùng tính đến 00:38 GMT. Hợp đồng tháng 9 được giao dịch sôi động hơn giảm 0,54%, tương đương 40 cent, xuống còn 73,51 USD một thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 0,66%, tương đương 47 cent, xuống còn 70,32 USD một thùng.

"Các nhà đầu tư đang định giá dựa trên hy vọng về một kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán Doha, mặc dù việc bình thường hóa thực sự dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể thấy rõ", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Giá dầu ổn định sau khi Iran và Mỹ đồng ý tạm ngừng tấn công

Trước đó, cuối ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá dầu ổn định vào thứ Hai (29/6) khi Iran và Mỹ nhất trí ngừng các hành động xung đột ở vùng Vịnh và các nhà sản xuất Trung Đông tiếp tục đẩy mạnh việc bốc dỡ dầu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng bất chấp các vụ tấn công tàu thuyền mới.

Hai nước cũng nhất trí nối lại đàm phán về eo biển Hormuz, làm dấy lên hy vọng cứu vãn một thỏa thuận hòa bình tạm thời đã bị đe dọa bởi những ngày tấn công ăn miếng trả miếng.

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(Ảnh minh họa: Reuters)

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4 cent lên 72,03 USD/thùng vào lúc 8:03 GMT. Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 44 cent, tương đương 0,6%, lên 69,67 USD.

Các nhà phân tích của ING cho biết trong một báo cáo ngày 29/6: "Thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, các bên tham gia dường như đang tập trung vào việc sự phục hồi liên tục của dòng chảy dầu mỏ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cán cân toàn cầu".

Đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 25/6. Giá xăng E10RON95-V 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 19.910 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.030 đồng/kg.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8671/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Dự thảo đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu; đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

 

PV/VOV.VN
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