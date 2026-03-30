Giữ tỷ giá ổn định trước biến động địa chính trị

Theo báo cáo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hiện vẫn có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan nhà nước có ý kiến với Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu qua eo biển Hormuz theo thứ tự ưu tiên được an toàn.

Dù chịu tác động từ biến động toàn cầu và áp lực gia tăng của đồng USD, tỷ giá USD/VND hiện vẫn trong biên độ kiểm soát.

UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong biên độ khoảng 2–3% trong năm 2026, với các mốc khoảng 26.400 VND/USD trong quý II/2026 và giảm xuống 26.100 VND/USD vào cuối năm.

Ảnh minh họa: VnBusiness

Trong thời gian gần đây, nhiều người cho rằng, việc gọi xe công nghệ chạy xăng khó khăn. Theo một số tài xế xe công nghệ, giá xăng cao, lái xe giờ "hết dám ra đường, nhiều người tắt ứng dụng cả tuần nay vì không cân bằng được chi phí đi lại".

Nhiều người đã bắt đầu hỏi công ty về chính sách chuyển đổi phương tiện sang xe điện. Vướng mắc lớn nhất có lẽ là khoản tiền mua xe ban đầu.

Khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết các nền tảng gọi xe công nghệ vẫn giữ mức giá cước phí ổn định với tất cả dịch vụ. Trong khi mức hỗ trợ hoặc thưởng thêm cho tài xế xe xăng chưa đủ bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng.

Sáng 30/3, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 168,4-171,4 triệu đồng. Trong khi đó, giá bạc cũng giảm nhẹ xuống còn 2,7 triệu đồng/lượng, tương đương 72 triệu đồng/kg.

Những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng 30/3: Tâm lý giao dịch khá bi quan tiếp tục hiện hữu khi các chỉ số chính duy trì đà giảm cùng khối lượng giao dịch tiếp tục tăng.

Các mã cổ phiếu ngành ngân hàng như VIC, FPT, MWG và VPB đang tác động tiêu cực đến VN30-Index. Trái lại, LPB, GVR và GAS là ba cổ phiếu trụ cột tuy vẫn giữ được sắc xanh.

Sắc đỏ có phần áp đảo ở các nhóm ngành. Trong đó, ngành tài chính tiếp tục gặp nhiều “sóng gió” khi hầu hết các mã đều ghi nhận sắc đỏ. Công nghệ thông tin hiện là nhóm có đà giảm mạnh nhất.

Nhóm bất động sản tiếp tục diễn biến kém sắc khi phần lớn các mã ghi nhận sụt giảm. Trái lại, năng lượng và tiện ích tiếp tục tăng trưởng ngược dòng với thị trường chung khá tích cực. Kết phiên sáng 30/3, VN-Index giảm hơn 22 điểm, xuống còn 1.650 điểm.