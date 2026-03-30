Tỷ giá USD hôm nay 30/3: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 28.080 đồng/USD

Thứ Hai, 09:15, 30/03/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Hai (30/3), Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mốc 25.100 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đều không điều chỉnh mới, giao dịch tại cùng mốc 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,15 điểm.

Tỷ giá 30/3

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.105  - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ kết thúc làm việc tuần liền trước.

Ngân hàng BIDV bước sang tuần mới công bố là 26.135 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.066 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.355 đồng/USD, tăng 2 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước.

Còn ACB công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 30/3 là 26.120 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, bằng mức giao dịch niêm yết trước khi nghỉ cuối tuần.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Hai lùi xuống thấp hơn phiên trước 70 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh mốc 28.030 - 28.080 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Khép lại một tuần làm việc, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn biến động cùng chiều, đi xuống về cuối tuần. Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.100 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.355 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.090 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.109 đồng/USD vào sáng thứ Ba. Sau đó bất ngờ quay đầu đi xuống từ sáng thứ Tư cho tới cuối ngày thứ Sáu, chạm mức thấp nhất tuần là 25.100 đồng/USD.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.344 đồng/USD. Sang ngày thứ Ba, giá bán USD nâng lên mốc 26.364 đồng/USD, đây cũng là mức giao dịch cao nhất tuần đạt được. Các ngân hàng thương mại lớn điều chỉnh giá bán giảm kể từ thứ Tư cho tới cuối tuần và tạm dừng tại 26.355 đồng/USD, niêm yết vào cuối ngày thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng mạnh so với tuần trước. Tỷ giá đi lên từ thứ Ba cho tới sáng thứ Sáu thì bất ngờ giảm còn 27.820 - 27.870 đồng/USD mua vào và bán ra. Đến chiều tối thứ Sáu thì trở lại đà tăng, đạt 27.920 - 27.970 đồng/USD. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá hiện ở mức 28.100 đồng/USD mua vào và bán ra với 28.150 đồng/USD, tăng tới 180 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) tuần này liên tục biến động, hầu hết dao động quanh mốc 100 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận đạt 99,15 điểm vào sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY có xu hướng đi lên, đạt mốc 100,15 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên forex.com như sau: "Giá cả của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã biến động mạnh vào cuối tuần trước. Có thời điểm, giá đã gần như dự đoán FED sẽ tăng lãi suất toàn phần trong năm nay, nhưng dự đoán này đã đảo chiều mạnh vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu, chỉ còn lại mức thắt chặt 6,5 điểm cơ bản.

So với diễn biến ở các thị trường khác liên quan đến lạm phát, điều này cho thấy chúng ta có thể đang chứng kiến ​​những dấu hiệu ban đầu cho thấy mối lo ngại đang chuyển từ lạm phát sang việc giảm nhu cầu".

Tỷ giá USD hôm nay 28/3: Giá bán USD tự do bật tăng lên mốc 27.970 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (27/3), Ngân hàng Nhà nước không thay đổi mới tỷ giá trung tâm, vẫn giữ tại 25.100 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên, niêm yết tại cùng mốc 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
