Indonesia cấm vĩnh viễn xuất khẩu ấu trùng tôm hùm



Phát biểu trong lễ ra mắt Lực lượng đặc nhiệm liên ngành hôm qua (12/10) Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Sakti Wahyu Trenggono cho biết, chính phủ Indonesia tiếp tục áp dụng lệnh cấm xuất khẩu ấu trùng tôm hùm, ưu tiên phát triển ngành nuôi tôm hùm trong nước để xuất khẩu thành phẩm. Việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm nhằm thiết lập cơ chế quản lý hợp lý, xây dựng ngành nuôi tôm hùm có sức cạnh tranh và nâng cao phúc lợi cho ngư dân địa phương.

Chính phủ Indonesia cấm xuất khẩu ấu trùng tôm hùm để gia tăng giá trị trong nước (Ảnh: Bộ Hàng hải và Thuỷ sản Indonesia)

Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh Dudung Abdurachman cũng cho biết,trước mắt lực lượng đặc nhiệm tập trung ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp. Trong đó ưu tiên củng cố tổ chức và chỉ huy tại thực địa, triệt phá mạng lưới buôn lậu, nâng cao năng lực phòng ngừa và quản lý bền vững. Tăng cường cơ chế phối hợp các nguồn lực, thông tin và biện pháp thực thi của nhiều cơ quan.Ngoài thực hiện lệnh cấm, Indonesia còn yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc và tuân thủ các thỏa thuận hợp tác song phương.

Theo thống kê của Bộ Điều phối Thực phẩm, Indonesia đang thất thoát nguồn lợi biển quy mô lớn do nạn trộm cắp; riêng giá trị tài nguyên bị thất thoát ước tính gần 200.000 tỷ Rupiah (khoảng 11,1 tỷ USD) mỗi năm. Indonesia có tiềm năng ấu trùng tôm hùm ước tính khoảng 466 triệu con mỗi năm. Do đó chính phủ Indonesia muốn khai thác nguồn lợi này thông qua nuôi trong nước, thay vì để ấu trùng được xuất khẩu rồi tạo giá trị ở nước ngoài.