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Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 22:06, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

6 tháng đầu năm, kinh tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực,  xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2 ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng hơn 9%, nhiều chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư đều tăng khá; thu ngân sách đạt trên 74% dự toán năm.

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Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Khánh Hòa tiếp tục được quan tâm. Ngành Giáo dục tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, hướng tới lộ trình khám sức khỏe miễn phí.

Về những tồn tại, hội nghị cho biết tốc độ tăng trưởng của Khánh Hòa chưa đạt kịch bản đề ra; khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế; một số dự án trọng điểm triển khai chậm, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn.

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Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 5

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn đánh giá cán bộ với hiệu quả công việc. Khánh Hòa sẽ coi tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị 2 cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng cụ thể hóa nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 bằng kế hoạch hành động, lấy kết quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

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Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu kết luận tại Hội nghị Tỉnh ủy

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc, kịp thời báo cáo những nội dung chậm vướng, vượt thẩm quyền, không để kéo dài, không đùn đẩy trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung theo dõi, giám sát các cái nhiệm vụ lớn, trọng tâm đi kèm với cơ chế khen, phạt phân minh”- Ông Lâm Đông nói.

PV Thái Bình /VOV Tây Nguyên
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