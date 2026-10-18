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Khi hoa tươi bị tước “vương miện” dịp 20/10?

Chủ Nhật, 17:51, 18/10/2026
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VOV.VN - Cận kề ngày 20/10, thị trường hoa tươi và quà tặng bước vào cao điểm. Dù chi phí đầu vào và vận chuyển có xu hướng tăng, nhiều tiểu thương vẫn tìm cách giữ giá ổn định. Trong khi đó, các set quà kết hợp và sản phẩm thủ công (handmade) thiết thực ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Cuộc đổ bộ của những “nàng thơ xuống phố”

Ghi nhận tại các tuyến phố như Nguyễn Khang, Khương Thượng.., các cửa hàng đều tất bật chuẩn bị nhiều loại hoa, đa dạng về mẫu mã và giá cả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trong đó, giá hoa nhập từ các vùng trồng chính như Đà Lạt và các chợ đầu mối đã tăng khoảng 10 - 30% tùy loại. Giá các bó hoa thành phẩm cũng nhích thêm vài chục nghìn đồng so với ngày thường, chủ yếu do chi phí nguyên liệu và công gói tăng. 

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Các loại hoa được các bạn trẻ yêu thích lựa chọn. (Ảnh: Đỗ Ngân)

"Sát ngày 20/10, giá hoa nhập vào tăng lên rõ rệt, mỗi bó hoa thành phẩm đã tăng vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi vẫn cố gắng điều chỉnh và chủ động tìm các mối buôn quen thuộc để giữ mức giá bán ra bình ổn nhất. Cửa hàng cũng linh hoạt giảm bớt số lượng cành hoa trong bó một chút xíu nhưng vẫn đảm bảo bó hoa đầy đặn, thẩm mỹ để phù hợp với túi tiền của các bạn sinh viên".

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Chị Nguyễn Thị Việt Hà (chủ tiệm hoa tươi Cô Hà) và nỗi đắn đo khi điều chỉnh mức giá cho các loại hoa. (Ảnh: Đỗ Ngân)

Theo khảo sát, phân khúc giá hoa tươi được lựa chọn nhiều nhất dịp này dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng/bó. Các dòng hoa nhập khẩu cao cấp (tulip, mẫu đơn, hồng Ecuador) có giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng vẫn xuất hiện nhưng chủ yếu phục vụ cho nhóm khách hàng đặt trước tặng đối tác hoặc người thân thiết.

Kẻ thức thời mang tên quà tặng handmade

Bên cạnh hoa tươi truyền thống, thị trường quà tặng 20/10 năm nay chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng sản phẩm set quà kết hợp, đồ handmade và sản phẩm cá nhân hóa. Việc kết hợp "2 trong 1" giữa yếu tố thẩm mỹ và giá trị sử dụng lâu dài đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua.

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Thị trường quà tặng 20/10 nhộn nhịp. (Ảnh: Đỗ Ngân)

“Năm nay ngân sách chi tiêu cho dịp 20/10 của mình nằm trong khoảng 200.000 đến 500.000 đồng. Ngoài việc tặng bạn gái một bó hoa nhỏ khoảng 150.000 - 200.000 đồng, mình ưu tiên chọn các set quà đóng hộp hoặc đồ dùng thực tế có giá tầm 300.000 - 400.000 đồng để gửi về cho mẹ ở xa”.

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Anh Đoàn Xuân Nhật Phương (20 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về việc cân đối tài chính khi chọn quà dịp 20/10. (Ảnh: Đỗ Ngân)

Thị trường hoa và quà tặng 20/10 năm nay ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét khi người tiêu dùng ưu tiên tính thực tế, cân đối ngân sách cá nhân thay vì chạy theo các món quà đắt đỏ. Việc tiểu thương linh hoạt đa dạng mẫu mã và nỗ lực bình ổn giá không chỉ giúp kích cầu hiệu quả mà còn giữ trọn giá trị tinh thần ý nghĩa của ngày lễ Phụ nữ Việt Nam.

Đỗ Ngân/VOV.VN
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