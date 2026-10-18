Vì sao hoa dơn lúa trở thành xu hướng quà tặng cho phái đẹp dịp 20/10

Hoa dơn lúa có tên khoa học là Crocosmia, là một loài hoa thuộc họ Diên Vĩ (Iridaceae) cùng họ với hoa lay ơn, nổi bật với sắc đỏ cam rực rỡ và có sức sống bền bỉ. Đây là một loài hoa phổ biến ở các khu vườn nhiệt đới và ôn đới, thường được yêu thích nhờ vẻ đẹp kiêu sa và tính ứng dụng cao.

Tuy cùng họ Diên Vĩ, nhưng hoa dơn lúa so với hoa lay ơn truyền thống lại có những đặc điểm vô cùng khác biệt. So với hoa lay ơn thì hoa dơn lúa có dáng hình mảnh mai hơn, thân hoa phân nhánh nhiều, có độ uốn lượn mềm mại tự nhiên.

Ảnh: Yến Nguyễn

Bên cạnh đó các bông hoa có kích thước nhỏ hơn, các nụ và hoa mọc rất dày, xếp đều đặn ôm sát dọc theo nhành cong vút. Hình dáng các nụ hoa khi chưa nở trông rất giống hạt lúa chín trĩu hạt nên mới có tên gọi là “dơn lúa”.

Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa dơn lúa mang nhiều ý nghĩa tích cực. Với văn hóa phương tây, loài hoa này thường được coi là biểu tượng của sự kiên cường, sức mạnh và niềm tin vào tương lai. Với màu sắc tươi sáng và khả năng nở hoa mạnh mẽ, dơn lúa tượng trưng cho hy vọng và sức sống bền bỉ.

Anh Tuấn, 19 tuổi, lựa chọn hoa dơn lúa tặng bạn gái trong ngày 20/10 năm nay.

Ngoài ra trong văn hóa phương đông, dáng hoa uốn cong trĩu nụ như “bông lúa chín” và sự kết hợp sắc đỏ cam, hoa dơn lúa còn mang ý nghĩa về sự may mắn và thành công. Vì lý do này, nó thường được sử dụng trong các dịp lễ hội hoặc trang trí nhà cửa để mang lại sự thịnh vượng và phú quý. Cũng bởi vậy, hoa dơn lúa được nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi nó không chỉ phù hợp để trang trí trong không gian nhà mà còn vì những thông điệp ý nghĩa tích cực nó mang lại.

Anh Tuấn, 19 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Cầu Giấy chia sẻ: “Mình có dự định mua bó hoa này cho người yêu mình, bởi vì người yêu mình đang khởi nghiệp, mình cũng có đọc và biết được về ý nghĩa của loài hoa này nên chọn tặng với mong muốn là chúc cho hành trình sắp tới của cô ấy sẽ khởi sắc và thăng tiến”.

Phương Uyên, 23 tuổi, chọn hoa dơn lúa tặng mẹ trong ngày 20/10.

Phương Uyên, 23 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Mai Dịch chia sẻ: “Thứ nhất, mình thấy đây là một bó hoa rất là đẹp, rất phù hợp để trang trí cho căn phòng của mình, bên cạnh đó mình cũng mua bó hoa này để tặng mẹ. Thứ hai thì đây cũng là một loài hoa có ý nghĩa, đó là sự kiên cường, mình nghĩ là thời đại ngày nay là thời đại của người phụ nữ độc lập kiên cường, và bó hoa này có thể là đại diện cho những người phụ nữ kiên cường, độc lập, hiện đại”.

Chính vì những nét đẹp độc đáo đi kèm theo những ý nghĩa mà hoa dơn lúa mang lại, loài hoa này đang dần trở thành xu hướng mới trong năm 2026.