Kiểm soát tình trạng buôn lậu xăng dầu biên giới Quảng Trị

Thứ Sáu, 18:15, 10/04/2026
VOV.VN - Trước sự khan hiếm và chênh lệch giá bán, nhiều tài xế đã mạo hiểm độ chế phương tiện để chở xăng dầu từ Việt Nam sang Lào trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.


Vừa qua, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào 9295, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu KAMAZ, biển kiểm soát Lào 5579, do Hồ Viết Kham, 26 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm 1 thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo thân xe, dưới gầm xe nhằm cất giấu hàng hóa. Bên trong thùng chứa 1.290 lít dầu diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Cơ quan chức năng bắt giữ phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel

Thời gian gần đây, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị có tình trạng người dân mua từng can xăng dầu rồi tập kết lại, sau đó dùng xe môtô vận chuyển qua đường tiểu ngạch để đưa qua bên kia biên giới. Đặc biệt, không ít tài xế lắp thêm bồn chứa phụ hoặc bình xăng lớn, sau khi qua biên giới sẽ xả bớt nhiên liệu bán kiếm lời.

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức 12 chốt quản lý biên giới trực 24/24 giờ ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới Việt - Lào. Theo lực lượng biên phòng, tình trạng mua gom, vận chuyển xăng dầu qua khu vực cửa khẩu và các đường mòn, lối mở diễn biến phức tạp khi giá xăng dầu giữa hai bên biên giới có sự chênh lệch.

Nhiều người sử dụng can nhựa loại 30 lít, mua xăng dầu tại các cây xăng trên địa bàn, sau đó cho vào bao tải, vận chuyển bằng xe máy. Mỗi chuyến, họ chỉ chở từ 1-2 can để tránh bị phát hiện, sau đó tập kết tại nhà dân, mỗi điểm từ 3-5 can. Khi đủ số lượng, người buôn tổ chức vận chuyển qua biên giới bằng xe máy có gia cố khung chở hàng, đi theo các đường mòn, lối mở, bến đò ngang dân sinh để qua Lào.

Không chỉ vận chuyển nhỏ lẻ, một số chủ phương tiện còn cải tạo xe để chứa xăng dầu. Các xe container, xe tải đường dài được lắp thêm bồn chứa phụ hoặc bình xăng lớn, sau khi qua biên giới sẽ xả bớt nhiên liệu bán kiếm lời.

Một xe tải lắp đặt thêm thùng chứa dung tích lớn, gắn cố định trên xe với mục đích chứa thêm xăng, dầu và đưa qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Công Thương tỉnh, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới. “Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa và tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, nhất là thị trường xăng dầu, vật liệu xây dựng. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá bất lợi. Hiện giá xăng dầu giữa Việt Nam và Lào chênh nhau, có khả năng vận chuyển xăng dầu từ ta sang Lào rồi trở thành buôn bán trái phép nên phải kiểm soát chặt chẽ”, ông Vinh nêu rõ.

Một số người đi mua xăng dầu đựng bên trong các can nhựa

Vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị phối hợp tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới. Quản lý thị trường của các tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền (lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng) tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bán số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu; Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép; Vận động các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
