Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/8: Cơ hội tiềm năng với FRT và DPM

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) nâng khuyến nghị lên mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE) với giá mục tiêu là 181.800 đồng, tương đương mức upside +25% so với giá đóng cửa ngày 19/8/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, FRT đạt doanh thu thuần 30.743 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng (tăng 117% so với cùng kỳ), hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận. BSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 63.231 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.143 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ). Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026-2027 khoảng 15-18 lần.

Tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận trước thuế (LNTT) giai đoạn 2021-2025 đạt 22%/năm và KQKD năm 2026 kỳ vọng tiếp tục đánh dấu LNTT lịch sử với +75% so với cùng kỳ năm trước và kỳ vọng 2027 tiếp tục tích cực +20% nhờ Long Châu (LNTT +80% so với cùng kỳ năm trước/+20%) nhờ nắm bắt hiệu quả xu hướng chuyển dịch ngành từ kênh GT sang kênh MT thông qua khai thác hiệu quả mô hình cửa hàng nhỏ hơn và cân đối danh mục hàng hóa; FPT shop ghi nhận cải thiện biên LNTT từ 0.5% lên 0.7%/0.9% (2026/2027f) nhờ nắm bắt xu hướng ngành và kỳ vọng dịch chuyển danh mục sản phẩm sang điện máy.

Định giá PE FW 2026-2027 =15-18 lần – chiết khấu sâu so với PE trung bình lịch sử 35 lần và chỉ tương đương định giá Long Châu tại vòng định giá riêng lẻ đầu tiên, chưa phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuậ của Long Châu dựa trên hệ sinh thái sức khỏe và Fpt Shop đang dần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Yếu tố theo dõi: KQKD tích cực, kỳ vọng thông tin IPO Long Châu, Mở rộng hệ sinh thái sức khỏe.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPM

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) với giá mục tiêu là 26.700 đồng, tương đương mức upside +20,8%.

Trong quý 2 năm 2026, DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.985,8 tỷ đồng (tăng 31,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 915,5 tỷ đồng (tăng 121,6% so với cùng kỳ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DPM đạt doanh thu thuần 12.609 tỷ đồng, hoàn thành 71,6% kế hoạch doanh thu và 195,1% kế hoạch lợi nhuận năm. MAS dự báo doanh thu thuần cả năm 2026 của DPM đạt 20.728 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.963 tỷ đồng. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 7,6 lần.

DPM đang giao động đi ngang trong vùng giá 22.000 đồng/cổ phiếu, duy trì trên EMA7 và MA10–MA50, cho thấy xu hướng ngắn hạn đã cải thiện.

Kỳ vọng DPM sẽ quay lại vùng giá 24.000 đồng/cổ phiếu, sau khi vượt qua kháng cự.

► Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm