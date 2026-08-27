English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/8: Cơ hội tiềm năng với FRT và DPM

Thứ Năm, 05:00, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như FRT và DPM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) nâng khuyến nghị lên mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE) với giá mục tiêu là 181.800 đồng, tương đương mức upside +25% so với giá đóng cửa ngày 19/8/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, FRT đạt doanh thu thuần 30.743 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng (tăng 117% so với cùng kỳ), hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận. BSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 63.231 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.143 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ). Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026-2027 khoảng 15-18 lần.

mot so co phieu can quan tam 27 8 co hoi tiem nang voi frt va dpm hinh anh 1

Tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận trước thuế (LNTT) giai đoạn 2021-2025 đạt 22%/năm và KQKD năm 2026 kỳ vọng tiếp tục đánh dấu LNTT lịch sử với +75% so với cùng kỳ năm trước và kỳ vọng 2027 tiếp tục tích cực +20% nhờ Long Châu (LNTT +80% so với cùng kỳ năm trước/+20%) nhờ nắm bắt hiệu quả xu hướng chuyển dịch ngành từ kênh GT sang kênh MT thông qua khai thác hiệu quả mô hình cửa hàng nhỏ hơn và cân đối danh mục hàng hóa; FPT shop ghi nhận cải thiện biên LNTT từ 0.5% lên 0.7%/0.9% (2026/2027f) nhờ nắm bắt xu hướng ngành và kỳ vọng dịch chuyển danh mục sản phẩm sang điện máy.

Định giá PE FW 2026-2027 =15-18 lần – chiết khấu sâu so với PE trung bình lịch sử 35 lần và chỉ tương đương định giá Long Châu tại vòng định giá riêng lẻ đầu tiên, chưa phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuậ của Long Châu dựa trên hệ sinh thái sức khỏe và Fpt Shop đang dần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Yếu tố theo dõi: KQKD tích cực, kỳ vọng thông tin IPO Long Châu, Mở rộng hệ sinh thái sức khỏe.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPM

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) với giá mục tiêu là 26.700 đồng, tương đương mức upside +20,8%.

Trong quý 2 năm 2026, DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.985,8 tỷ đồng (tăng 31,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 915,5 tỷ đồng (tăng 121,6% so với cùng kỳ).

mot so co phieu can quan tam 27 8 co hoi tiem nang voi frt va dpm hinh anh 2

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DPM đạt doanh thu thuần 12.609 tỷ đồng, hoàn thành 71,6% kế hoạch doanh thu và 195,1% kế hoạch lợi nhuận năm. MAS dự báo doanh thu thuần cả năm 2026 của DPM đạt 20.728 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.963 tỷ đồng. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 7,6 lần.

DPM đang giao động đi ngang trong vùng giá 22.000 đồng/cổ phiếu, duy trì trên EMA7 và MA10–MA50, cho thấy xu hướng ngắn hạn đã cải thiện.

Kỳ vọng DPM sẽ quay lại vùng giá 24.000 đồng/cổ phiếu, sau khi vượt qua kháng cự.

Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS
Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và SAS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

Một số cổ phiếu cần quan tâm 25/8: Cơ hội tiềm năng với HPG và SAS

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và SAS đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/8: Cơ hội tiềm năng với VNM và LHG
Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/8: Cơ hội tiềm năng với VNM và LHG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VNM và LHG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/8: Cơ hội tiềm năng với VNM và LHG

Một số cổ phiếu cần quan tâm 24/8: Cơ hội tiềm năng với VNM và LHG

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 24/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VNM và LHG đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/8: Cơ hội tiềm năng với ACB và BMP
Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/8: Cơ hội tiềm năng với ACB và BMP

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ACB và BMP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/8: Cơ hội tiềm năng với ACB và BMP

Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/8: Cơ hội tiềm năng với ACB và BMP

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/8. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như ACB và BMP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá