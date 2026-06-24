Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM

Khuyến nghị mua dài hạn dành cho cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua dài hạn cho mã cổ phiếu của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) với giá mục tiêu 66.500 đồng/cổ phiếu.

Dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 68.615 tỷ đồng (+7,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 10.283 tỷ đồng (+9,3% so với cùng kỳ năm trước) tương ứng EPS 4.920 đồng. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 4.350 đồng/cổ phiếu trong 1 năm tới với tỷ suất 7,1%. Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 13,5x. KQKD Q1/2026 vượt kỳ vọng 16% nhờ sự bứt phá mạnh mẽ từ mảng xuất khẩu Trung Đông và tăng trưởng tại thị trường Campuchia.

Mặc dù tăng dự phóng LNST của VNM giai đoạn 2026/27F lần lượt 6,1%/7,1% chủ yếu do hoạt động kinh doanh nước ngoài (Trung Đông) có nhiều diễn biến tích cực hơn kỳ vọng kết hợp chuyển thời điểm định giá sang giữa năm 2026 nhưng do loại bỏ phương pháp định giá ngắn hạn P/E (vốn đang bị nhiễu bởi dòng vốn ngoại 2026 cho VNM hiện không như kỳ vọng của VDSC), VDSC điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu một năm tới của cổ phiếu VNM xuống 66.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 13,5x và 12,8x. Đi kèm cổ tức tiền mặt 4.350 đồng/cổ phiếu, chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với VNM khi giá cổ phiếu điều chỉnh 20% trong 3 tháng qua.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VCB

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) với giá mục tiêu 75.800 đồng upside +22% so với giá hiện tại. Ngân hàng kỳ vọng hoàn nhập 3.100 tỷ đồng nợ xấu trái phiếu và đặt mục tiêu hoàn tất phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phần trong năm 2026.

P/B dự phóng năm 2026 đạt 1,93x chiết khấu khoảng 30% so với mức trung bình 5 năm của doanh nghiệp. BSC đánh giá đây là mức giá an toàn cho nhà đầu tư khi rủi ro thị trường giảm dần. VCB đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào vận hành nhằm tối ưu hóa chi phí dài hạn dù ngắn hạn CIR vẫn chịu áp lực tăng.

Giá cổ phiếu hiện tại chỉ giao dịch ở mức P/B = 2.24x chiết khấu -30% so với trung bình 5 năm và P/B forward 2026 = 1.93x, đây là mức tương đối an toàn để nhà đầu tư xem xét nếu rủi ro thị trường dần giảm bớt và có thêm thông tin tốt.

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