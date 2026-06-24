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Nhận định chứng khoán 24/6: VN-Index tiến sát vùng cản 1.890 điểm, áp lực chốt lời gia tăng

Thứ Tư, 06:15, 24/06/2026
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VOV.VN - VN-Index nối dài đà tăng và tiến sát vùng kháng cự 1.890–1.900 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù thanh khoản bật tăng mạnh, diễn biến “xanh vỏ đỏ lòng” cùng áp lực chốt lời gia tăng cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa, khiến thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng.

Nhà đầu tư nên giữ danh mục hiện tại và đứng ngoài quan sát

Phiên giao dịch ngày 23/6 mang tới nhiều bất ngờ cho giới đầu tư khi tưởng chừng nhóm “cổ phiếu vua” sẽ thay thế bộ đôi họ Vingroup (VIC, VHM) để trở thành bệ đỡ chỉ số đáng tin cậy cho thị trường chung. Thế nhưng áp lực bán vào thời điểm cuối phiên đã khiến phần lớn “nhà băng” thu hẹp đáng kể đà tăng và hình thành “râu nến” tương đối dài. Trong đó, chỉ xuất hiện nổi bật một số cái tên có khả năng duy trì xung lực tăng điểm mạnh mẽ phải kể đến như LPB (6,91%) và TCB (3,72%).

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ trải dài ở nhiều nhóm ngành và thậm chí biên độ giảm điểm còn có xu hướng gia tăng trước áp lực bán có phần mạnh tay tới từ “phe gấu” ở một số cái tên như PET (-6,91%), NVL (-5,02%) và BSR (-4,92%). Độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (210 mã) nhiều hơn đáng kể so với số mã tăng điểm (99 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (26%) so với bình quân 20 phiên và là mức thanh khoản tích cực nhất kể từ cây “nổ vol” vào hôm 20/5. Chốt phiên giao dịch ngày 23/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.869,04 điểm, tăng 11,13 điểm (0,60%) nhờ đóng góp tới từ cổ phiếu VIC.

nhan dinh chung khoan 24 6 vn-index tien sat vung can 1.890 diem, ap luc chot loi gia tang hinh anh 1
Chốt phiên giao dịch ngày 23/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.869,04 điểm, tăng 11,13 điểm

Phiên tăng điểm của thị trường dù cho có những “bất đồng” nhất định về dòng tiền, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới (26%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 947 triệu cổ phiếu (82,58%), tương đương giá trị đạt 31.032 tỷ đồng (112,13%).

Trước sức ép tới từ phe bán, VN-Index kết phiên với chỉ vỏn vẹn 3/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng (2,04%), Bất động sản (1,81%) và Dệt may (0,12%) là ba nhóm ngành tăng điểm duy nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-3,80%), Nhựa (-2,83%) và Phân bón (-2,17%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 23/6.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), quán tính tăng mạnh phiên liền trước giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch 23/6 dù thị trường khu vực châu Á giảm điểm mạnh. Thanh khoản phiên này tăng mạnh so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh đã vượt (26%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM, LPB, TCN, VPB) mà không còn tập trung hoàn toàn ở nhóm cổ phiếu họ Vin như phiên trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá lại đảo ngược, tăng hơn so với nhóm cổ phiếu tăng giá (11,7%), trái ngược với phiên liền trước. Vì vậy, dù thanh khoản đã cải thiện, song sự phân hóa mạnh khiến thị trường ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nên tín hiệu tích cực cho vị thế mua vẫn chưa được xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên giữ danh mục hiện tại và đứng ngoài quan sát, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu dòng tiền lan tỏa mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index ghi nhận áp lực chốt lời trong phiên nhưng vẫn duy trì trên khoảng trống giá lên xuất hiện vào phiên 23/6. Chỉ số đang biến động mạnh và khả năng tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay 24/6 nhưng đồ thị giá cũng đang đối diện với vùng kháng cự 1.890-1.900 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục duy trì ở mức trung tính.

“Mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng điểm nhưng sự thận trọng là cần thiết khi kháng cự gần nhất được xác định tại khu vực 1.890-1.900. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến tại vùng giá trên và có thể cân nhắc cơ cấu danh mục, chốt lời những cổ phiếu đã đạt tỷ suất sinh lời kỳ vọng nếu diễn biến suy yếu xuất hiện”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 24 6 vn-index tien sat vung can 1.890 diem, ap luc chot loi gia tang hinh anh 2
Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi hình thành nến Spinning Top tại mốc 1.869 điểm, phản ánh trạng thái giằng co quyết liệt giữa cung và cầu trong bối cảnh chỉ số vẫn duy trì trên các đường MA10 và MA20. Mặc dù động lực tăng giá được củng cố bởi RSI(14) ở mức 60, song áp lực bán chiếm ưu thế về cuối phiên cùng chỉ báo MFI trung tính tại mức 49 cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu nếu chỉ số không thể bứt phá khỏi vùng kháng cự 1.880–1.890 hoặc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.860–1.870.

“Với kịch bản thị trường tiếp tục dao động hẹp trong phiên tới, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ, đồng thời chú trọng các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường và chu kỳ khai thác dầu khí mới. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, và Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với VCB và VNM

Diệp Diệp/VOV.VN
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