Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/3

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận ròng Quý 1/2026 của Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD – sàn HSX) đạt 285 tỷ đồng (+86% so với cùng kỳ), kết quả tích cực này đến từ mức nền giá cao của giá cho thuê giàn khoan trong khu vực. Các giàn khoan nhận được hợp đồng mới trong cuối năm 2025 - đầu 2026 như PVD I, VI, VIII và 4 giàn đối tác là các nhân tố chính dẫn dắt sự tăng trưởng của PVD trong quý này.

Đóng góp từ giàn khoan PVD IX và các giàn đối tác kỳ vọng hỗ trợ KQKD của PVD: MBS điều chỉnh mức lợi nhuận ròng năm 2026F của PVD tăng 16.7% lên mức 1,211 tỷ đồng do kỳ vọng vào sự đóng góp mới của giàn khoan PVD IX (được mua mới vào cuối 2025) sẽ sẵn sàng hoạt động vào đầu quý 2/2026 dưới điều kiện hiện tại là giá cho thuê giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á đang ở mức cao.

Ngoài ra, trong dự báo trước đây, MBS ước tính PVD không sử dụng các giàn khoan đối tác trong năm 2026. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất thì PVD có kế hoạch sử dụng tổng cộng 4 giàn khoan đối tác nhằm đáp ứng kịp tiến độ khoan trong bối cảnh nhu cầu cao tại khu vực sẽ giúp thúc đẩy doanh số của PVD. MBS dự phóng lợi nhuận ròng của PVD năm 2027F đạt 1.260 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1% trên mức nền cao của năm 2026.

MBS đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PVD với mức giá mục tiêu 33.100 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu PVD. Giá mục tiêu này cao hơn 12,2% so với báo cáo trước dựa trên cơ sở: Chuyển định giá từ giữa năm 2025 sang 2026; Điều chỉnh tăng giá thuê giàn khoan cập nhật mới đối với một số giàn khoan tái ký hợp đồng trong năm 2026 và ghi nhận thêm đóng góp từ giàn khoan mới PVD IX và 4 giàn khoan đối tác. Tuy nhiên, với việc giá thị trường của PVD đã tăng đáng kể trong thời gian qua khiến tiềm năng tăng giá hạn chế, do đó MBS khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu PVD.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đạt lần lượt 88.243 tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ năm trước) và 31.752 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2026.

Một số điểm nhấn chính: Tăng trưởng tín dụng ở mức 35%; Thu nhập ngoài lãi cải thiện do tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ và thu hồi nợ xử lý rủi ro; và Chất lượng tài sản cải thiện, tỷ lệ NPL giảm xuống 1,2%.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của MBB trung bình giai đoạn 5 năm 2021-2025 ở mức 29,6%, cao nhất trong các ngân hàng niêm yết. MBB có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, điều này được thể hiện ra khi MBB đã thu hút khách hàng và có số lượng khách hàng lớn nhất so với các ngân hàng khác.

MBB hiện đang là ngân hàng duy nhất có hệ sinh thái tài chính đầy đủ và toàn diện nhất. Điều này giúp MBB có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng giúp nâng cao trải nghiệm.

Hiệu quả sinh lời của MBB cao, ROE của MBB cao thứ 3 trong số 27 ngân hàng niêm yết ở mức 21,6% trong năm 2025.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu MBB. Giá mục tiêu là 34.207 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 32,6%.