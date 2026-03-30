Nhận định chứng khoán 30/3-3/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Áp lực bán đã chững lại

Tuần giao dịch nhiều cảm xúc của VN-Index khi vạch xuất phát và điểm kết thúc trở thành hai thái cực tâm lý hoàn toàn đối lập. VN-Index khởi động tuần qua với bầu không khí u ám bao trùm toàn thị trường, rất nhiều mã cổ phiếu giảm kịch sàn trong ngày chỉ số rơi tới (-56,64 điểm) và nỗi lo về một cú sập nghiêm trọng hơn đã bắt đầu nhen nhóm trong suy nghĩ của nhiều “chứng sĩ”. Thế nhưng những phiên giao dịch còn lại trong tuần trở thành sân chơi của phe mua khi VN-Index phục hồi đến (81,63 điểm) và mang đến nhiều tiếc nuối cho những danh mục cực chẳng đã mới phải “rơi hàng” tại vùng đáy ngắn hạn của thị trường.

Sự chú ý được đổ dồn vào nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao như Điện & Năng lượng, Bất động sản với sắc tím xuất hiện ở những cái tên có tính dẫn dắt nhóm ngành như NVL, PDR, DIG, PC1… Tuy nhiên, dòng tiền mang yếu tố xoay tua và các nhóm ngành đều có cơ hội được thể hiện bản thân trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh tuần chỉ ở mức tương đương so với tuần trước và bình quân 20 tuần. Tựu chung, những chính sách kịp thời của Chính phủ trong vấn đề kìm hãm đà tăng của giá xăng, dầu trở thành cứu cánh cho thị trường chung trong bối cảnh khả năng chấm dứt xung đột tại chiến sự khu vực vùng Vịnh vẫn còn đặt ra nhiều dấu hỏi. Kết thúc tuần giao dịch 23/3 – 27/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.672,80 điểm, tăng 24,99 điểm (1,52%).

Trong bối cảnh tâm lý chung vẫn chưa thể cởi trói hoàn toàn khi vẫn còn những nỗi lo về ảnh hưởng của chiến sự khu vực Trung Đông đến nền kinh tế, thanh khoản khớp lệnh tuần chỉ ở mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 910 triệu cổ phiếu (2,12%), tương đương giá trị đạt 23.745 tỷ đồng (-9,13%).

Tuần giao dịch áp đảo bởi sắc xanh khi có tới 17/21 nhóm ngành đóng của tăng điểm. Phân bón (7,59%), Bảo hiểm (7,40%) và Công nghệ viễn thông (6,34%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-5,14%), Nhựa (-1,68%) và Thực phẩm tiêu dùng (-1,10%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh (1,52%) sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó cho thấy áp lực bán đã chững lại.

“Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy và đi lên sau tuần hồi phục vừa qua nên nhà đầu tư ưu tiên vị thế căn mua mới, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Điểm mua tiếp tục chọn lựa lời điểm thị trường rung lắc để vị thế được an toàn. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tăng lên mốc kháng cự 1.765 điểm trong các tuần tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành cây nến xanh rút râu trên đồ thị tuần sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp. Cùng với đó thanh khoản tương đương so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tăng điểm tích cực với độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã tăng điểm. Với việc đóng cửa tuần phía trên đường trung bình động 200 phiên mở ra triển vọng tích cực hơn của thị trường trong thời gian tới. Chỉ số có thể sẽ hướng tới vùng kháng cự quanh đường MA50 tương ứng với 1.765-1.785 điểm.

“Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế ngắn hạn đã mua trước đó và có thể cân nhắc cơ cấu lại các cổ phiếu trong danh mục theo hướng bán các cổ phiếu đã hồi phục mạnh và mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng từ đáy”, chuyên gia của BVSC nhận định.