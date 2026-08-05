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Người trồng dừa Vĩnh Long lao đao vì giá chạm đáy

Thứ Tư, 16:08, 05/08/2026
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VOV.VN - Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long đang giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, khiến thu nhập của người trồng dừa sụt giảm nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tiếp tục đầu tư chăm sóc, tránh cắt giảm chi phí để duy trì năng suất, chất lượng khi thị trường phục hồi.

Giá dừa sụt giảm nghiêm trọng

Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long hiện chỉ còn từ 20.000 đến 25.000 đồng/chục (12 trái), mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nếu như giữa năm 2025, giá dừa từng đạt đỉnh trên 200 ngàn đồng/chục, thì sang năm 2026 liên tục giảm và hiện chỉ còn 25.000 đến 35.000 đồng/chục. Đối với dừa bán xô, thương lái đến tận vườn thu hoạch chỉ với giá 20.000 đến 25.000 đồng/chục, khiến người trồng dừa mất gần 90% thu nhập so với giá bình quân năm ngoái.

nguoi trong dua vinh long lao dao vi gia cham day hinh anh 1
Dừa rớt giá, nhiều hộ tự thu hoạch dừa khô để bán được giá cao hơn

Thu hoạch dừa tươi bán để cắt lỗ

Theo nhiều nhà vườn, mức giá hiện nay không đủ bù chi phí phân bón, nhân công thu hoạch và chăm sóc vườn. Để giảm bớt thiệt hại, nhiều hộ buộc phải bán dừa tươi để cắt lỗ. Tuy nhiên, giá dừa tươi cũng đang ở mức thấp; dừa loại đẹp chỉ được thu mua từ 50.000 đến 60.000 đồng/chục, còn dừa nhỏ, dừa bi chỉ bằng khoảng một nửa giá dừa lớn. 

Ông Trần Thanh Phong xã Hùng Hòa, có 23 công dừa đang cho trái cho biết: "Hiện dừa còn có hai mươi mấy ngàn đồng/chục, so với thời điểm này năm ngoái giảm hơn 90 ngàn đồng/chục. Dừa chỉ ổn định hồi năm rồi khoảng tám, chín tháng gì đó, rồi cứ sụt xuống tới bây giờ. Có lẽ dừa ở ngoài nhập vào nhiều nên bị dội".

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Thu hoạch dừa tươi bán để cắt lỗ

Theo ngành nông nghiệp, giá dừa giảm sâu do thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ dừa gặp khó, doanh nghiệp thu hẹp sản lượng thu mua, trong khi đang vào cao điểm mùa mưa nên nguồn cung dồi dào, vượt sức tiêu thụ trong nước.

Vĩnh Long hiện có hơn 122.800 ha dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người trồng dừa tiếp tục chăm sóc vườn theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tâm lý cắt giảm đầu tư để bảo đảm năng suất, chất lượng khi thị trường phục hồi.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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