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Hơn 200 hộ dân nơm nớp lo đê bao sạt lở trong mùa mưa ở Vĩnh Long

Thứ Tư, 10:09, 05/08/2026
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VOV.VN - Sau những trận mưa lớn, tuyến đê bao ven sông thuộc ấp Lân Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương tìm giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn nơi ở và bảo vệ đất sản xuất.

Chỉ trong một tuần qua, đoạn sạt lở ven sông dài khoảng 35m đã làm đứt tuyến đường giao thông tại ấp Lân Nam, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của hơn 200 hộ dân trong vùng đê bao khép kín, nhất là diện tích cây ăn trái, cây giống của nông dân bị đe dọa.

Bà Phạm Thị Thuận, người dân sống ngay cạnh khu vực sạt lở, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến đất đai bị dòng nước cuốn trôi từng ngày: "Chỗ này mới sạt lở nhưng diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một tuần đã sụp một đoạn thành hố sâu. Lúc đầu lở ít, rồi bờ kè sụp xuống nước, đất bong nứt rất nhanh. Bây giờ đi lại rất khó khăn, tôi ngủ cũng không yên. Mình chỉ mong giữ được phần đất của gia đình vì đó là tài sản, nên rất nóng ruột, muốn xin tự làm kè để chặn sạt lở tiếp".

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Lãnh đạo xã Vĩnh Thành cùng ngành chuyên môn kiểm tra hiện trường điểm sạt lở

Thực tế, khu vực bờ đê này có nền đất cát yếu. Khi mưa lớn kết hợp triều cường và dòng chảy mạnh sẽ làm chân đê bị bào mòn, gây sạt lở theo dạng "hàm ếch", ăn sâu vào đất liền.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở dài khoảng 35m, ăn sâu gần 5m vào đất liền, làm sụp hoàn toàn mặt đường giao thông nông thôn. Các phương tiện như xe ba gác, xe vận chuyển cây giống và nông sản không thể lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của người dân. Tình trạng này cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn và gây ngập khi triều cường dâng cao.

Ông Huỳnh Trường Chinh, Bí thư Chi bộ ấp Lân Nam cho biết, sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã cử cán bộ đến khảo sát và đề ra phương án khắc phục tạm thời, trong đó vận động người dân cùng đóng góp để gia cố tuyến đê.

"Trước mắt, điểm sạt lở chưa gây nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài, gặp mưa lớn và triều cường sẽ có nguy cơ vỡ đê. Đảng ủy, UBND xã thống nhất thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt, UBND xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại vận động người dân đóng góp. Trước đây, khi họp dân, bà con đều đồng tình, sẵn sàng đóng góp theo khả năng để sớm khắc phục", ông Huỳnh Trường Chinh cho hay.

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Đoạn sạt lở dài hàng chục mét đã cuốn sập tuyến đường giao thông nông thôn, đe dọa an toàn vùng đê bao khép kín

Theo UBND xã Vĩnh Thành, khu vực xảy ra sạt lở có lòng kênh sâu, dòng chảy mạnh và không có bãi bồi chân đê nên rất dễ bị xói lở. Nguy cơ sạt lở còn hiện hữu tại nhiều vị trí xung yếu khác dọc theo bờ sông. Riêng đoạn sạt lở lớn này cần khoảng 500m³ đất cùng hệ thống cọc gia cố để ngăn triều cường, phục hồi tạm thời tuyến giao thông phục vụ việc đi lại của người dân.

Ông Võ Trung Trường, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Thành cho biết thêm: "Tình hình sạt lở tại ấp Lân Nam diễn ra rất nhanh, tạo thành hố sâu. Do dòng chảy quá mạnh, không có bãi bồi nên việc duy tu rất khó khăn. Phòng Kinh tế đã khảo sát, thiết kế phương án khắc phục nhưng vừa thiết kế xong thì sạt lở tiếp tục xảy ra. Địa phương rất cần sự hỗ trợ của cấp trên vì nguồn kinh phí không đáp ứng được. Không chỉ điểm này mà còn nhiều vị trí khác cũng có nguy cơ sạt lở. Từ nay đến khoảng tháng 10, khi mùa mưa còn kéo dài, tình trạng sụt lún có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn".

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Chính quyền địa phương gắn bảng cảnh báo nguy hiểm

Không chỉ tại xã Vĩnh Thành, nhiều khu vực ven sông, kênh rạch khác ở tỉnh Vĩnh Long cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông, bờ đê ngày càng nghiêm trọng. Trong khi chờ nguồn hỗ trợ từ cấp trên, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực huy động nhân lực, vật lực để gia cố các điểm xung yếu, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất của người dân.

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Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

VOV.VN - Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, đến gần 19h tối nay (4/8), tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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