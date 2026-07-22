Giá lúa tăng, nông dân Vĩnh Long thu hoạch lúa Hè thu có lợi nhuận cao

Vụ lúa Hè thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống gần 104.700 ha. Đến nay có hơn 51.500 ha đang trong giai đoạn đòng rộ, trên 12.000 ha từ chắc xanh đến chín và hơn 4.200 ha đã thu hoạch.

Hiện giá lúa tại ruộng được thương lái thu mua từ 6.000 đến 6.400 đồng/kg đối với lúa thường; từ 6.500 đồng đến hơn 7.000 đồng/kg đối với lúa chất lượng cao. Mức giá này đang cao hơn giá bình quân của 3 vụ lúa gần đây tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giúp nông dân kỳ vọng vụ Hè thu có lợi nhuận đáng kể, bù đắp một phần chi phí đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Vũ, ở xã Hòa Hiệp, người vừa thu hoạch lúa Hè thu sớm, cho biết: “Nói chung giá phân bón cao, chi phí cao nhưng vụ này năng suất tương đối cao, khoảng 30 giạ/công (6 tấn/ha); lúa thì bán được 136 ngàn/giạ. Về lợi nhuận, cũng tương đối, cũng được trên 2 triệu đồng/công. Mặc dù giá phân bón ở mức cao nhưng giá lúa tăng lên, có năng suất, nói chung bà con ai cũng có lợi nhuận cao và đều phấn khởi hết.”

Nông dân Vĩnh Long bắt đầu thu hoạch lúa Hè thu sớm

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long lưu ý lợi nhuận vụ Hè thu vẫn phụ thuộc vào năng suất, chi phí sản xuất và mức độ ảnh hưởng của sâu bệnh. Nông dân được khuyến cáo tăng cường chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa còn lại và tranh thủ thu hoạch khi lúa chín, nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với thu hoạch lúa Hè thu, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã ban hành lịch xuống giống vụ Thu đông trên diện tích hơn 98.000 ha, giảm khoảng 15.000 ha so với vụ trước. Lịch xuống giống được chia thành 4 đợt, kéo dài từ nay đến giữa tháng 10 tới.