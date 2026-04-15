Nhận định chứng khoán 15/4: VN-Index dao động trong vùng 1.770 – 1.800 điểm

VN-Index vẫn trong xu hướng phục hồi

Bùng nổ mạnh mẽ ngay thời điểm đầu phiên sáng, VN-Index ngay lập tức chịu áp lực bán có phần mạnh tay của “phe gấu” khi tâm lý hưng phấn duy trì chưa được bao lâu. Thế nhưng, lực cầu trong phiên duy trì rất tích cực và nhất quyết không để đà bán đẩy chỉ số xuống ngưỡng giá đỏ và rồi thị trường kết phiên hình thành cây nến Doji phản ánh yếu tố phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. Nổi bật trong phiên 14/4 là bộ đôi họ Vingroup (VIC, VHM) khi đón góp tới (14,17 điểm) cho chỉ số chung cùng với bộ đôi ngành thép (HSG, NKG) có ngày hiếm hoi đóng cửa tăng kịch biên độ và trở thành kim chỉ nam cho dòng tiền trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, Nhóm Dầu khí (BSR, PVD) và Phân bón (DCM, DPM) phải chịu áp lực điều chỉnh với biên độ quanh ngưỡng (2 – 4%) và vẫn là những nhóm ngành được đặt nhiều dấu hỏi về việc có thực sự hưởng lợi từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông hay không. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (173 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (135 mã) và thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ (-5,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 14/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.77,65 điểm, tăng 16,69 điểm (0,95%).

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ giảm nhẹ (-5,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 890 triệu cổ phiếu (1,04%), tương đương giá trị đạt 23.480 tỷ đồng (4,10%).

VN-Index có phiên tăng điểm tương đối tích cực với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa (4,29%), Bất động sản (3,27%) và Thép (3,01%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-2,49%), Phân bón (-1,76%) và Điện (-0,23%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 14/4.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Giống như phiên liền trước biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Bên cạnh đó thanh khoản cũng ở mức thấp nên động lực bứt phá là không lớn.

“VN-Index vẫn trong xu hướng phục hồi được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với kỳ vọng hướng đến mốc kháng cự 1.780 – 1.795 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ danh mục và hạn chế việc mua thêm khi VN-Index tiến sát mốc kháng cự quanh ngưỡng 1.795 điểm”, chuyên gia của CSI nhận định.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có phiên giao dịch lưỡng lự với thanh khoản tăng nhẹ trong đó nhóm VN30-Index đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Chỉ báo tâm lý hồi phục nhưng vẫn ở mức yếu (dưới 60) và độ rộng thu hẹp cho thấy đà tăng không được xác nhận từ chỉ báo độ rộng thị trường. Mặc dù vậy, cấu trúc tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn được giữ vừng với mức vi phạm 1.740 điểm.

“Chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.770 – 1.800 điểm trước khi có diễn biến xu hướng mới. Nhà đầu tư có thể mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1.800 điểm”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index bật tăng ngay từ đầu phiên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.775 - 1.785 điểm. Tuy nhiên, áp lực cung tiềm ẩn tại vùng cản này khiến cho đà tăng thu hẹp về cuối phiên. BVSC dự báo khả năng diễn biến thị trường sẽ theo hướng biến động giằng co quanh đường MA50 với sự luân phiên tăng điểm của các nhóm cổ phiếu trong các phiên tuần này. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo KQKD quý 1 và các thông tin trong mùa ĐHCĐ thường niên của các doanh nghiệp niêm yết. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ luân phiên duy trì sự tích cực để hỗ trợ thị trường về mặt điểm số.

“Nhà đầu tư duy trì vị thế nắm giữ các vị thế ngắn hạn và có thể xem xét bán trading một phần các vị thế đã đạt kỳ vọng về giá khi thị trường tiến vào vùng cản 1.775 - 1.785 điểm. Các hoạt động mua trading có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa hồi phục nhiều từ đáy”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

