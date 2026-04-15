Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/4

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu POW

Sau khi giá cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW - sàn HOSE) giảm hơn 20% từ mức đỉnh vào đầu tháng 3/2026, Công ty Chứng khoán SSI nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu POW lên mua với giá mục tiêu 12 tháng là 16.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 22%. Mức định giá cao hơn chủ yếu đến từ việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lên 1,7 lần cho năm 2026, phản ánh các giả định tích cực hơn đối với phần bồi thường sản lượng hợp đồng (Qc) không huy động từ dự án Nhơn Trạch 3 & 4.

Luận điểm đầu tư: Khí nội địa được ưu tiên hàng đầu: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị còn nhiều bất ổn, nguồn cung khí tự nhiên nội địa được kỳ vọng sẽ là nguồn cung ổn định nhất cho hoạt động phát điện của Việt Nam trong năm 2026, qua đó hỗ trợ sản lượng của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Cà Mau 1 & 2.

Điều kiện thuận lợi cho dự án Nhơn Trạch 3 & 4: Giá LNG duy trì ở mức cao và khả năng huy động điện khí LNG hạn chế có thể giúp Nhơn Trạch 3 & 4 thu hẹp đáng kể mức lỗ trong giai đoạn đầu vận hành, góp phần ổn định lợi nhuận ngay trong năm đầu tiên vận hành. Bối cảnh địa chính trị & Triển vọng năm 2026.

Theo Nghị quyết số 36/NQ-CP, Chính phủ ưu tiên sử dụng nguồn cung khí trong nước nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hụt LNG. Như đã đề cập trước đó, nguồn cung khí tự nhiên năm 2026 được kỳ vọng tốt hơn so với năm 2025.

Giá LNG tại châu Á đã vượt 19 USD/MMBTU – tăng gần gấp đôi so với tháng 2/2026 – làm giảm tính khả thi của việc phát điện sử dụng LNG, qua đó khiến cho công suất phát thấp.

Dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 & 4, vận hành thương mại từ năm 2026, được cam kết tỷ lệ sản lượng hợp đồng (Qc) tối thiểu 65% theo sản lượng bình quân nhiều năm. Cơ chế này kỳ vọng tạo ra nguồn thu Qc không huy động đáng kể, góp phần bù đắp chi phí cố định và hỗ trợ hòa vốn hoặc có thể có lãi trong điều kiện huy động không thuận lợi.

SSI dự báo doanh thu của POW năm 2026 đạt 46.900 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ) và NPATMI đạt 3.100 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ đóng góp từ Nhơn Trạch 3 & 4.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu ACV

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với giá mục tiêu là 52.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn +13,5% so với giá đóng cửa ngày 9/4 (bằng phương pháp FCFF và FCFE). Vùng giá khuyến nghị mua tại 44.000 đồng.

Luận điểm đầu tư: Năm 2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ACV dự phóng lần lượt giảm -18,4% so với cùng kỳ năm trước và -40,1% so với cùng kỳ năm trước bởi lượng khách giảm -22,3% và chi phí khấu hao tăng do CHKQT Long Thành đi vào hoạt động. Trong đó, lượng khách giảm bởi chiến sự Mỹ & Israel – Iran và ACV chuyển giao CHKQT Phú Quốc cho Sun Group.

Giai đoạn 2027 – 2030, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ACV lần lượt tăng +19,6%/năm và +28,0%/năm nhờ triển vọng ngành du lịch và CHKQT Long Thành dần được lấp đầy. Lượng khách phục vụ dự phóng tăng +16,0%/năm nhờ triển vọng ngành du lịch, quy mô đội bay ngành gia tăng và hạ tầng hàng không cải thiện. Doanh thu thuần/hành khách dự phóng tăng +3,1%/năm bởi tăng trưởng tỷ trọng khách quốc tế và tỷ giá USD/VND tăng +2,0%/năm. Biên lợi nhuận gộp dự phóng tăng từ 44,3% (2026) lên 58,3% (2030) nhờ CHKQT Long Thành dần được lấp đầy.

Các yếu tố theo dõi: Tình hình chiến sự Mỹ & Israel – Iran: Các hãng hàng không phải tăng giá vé để giảm tác động của giá nhiên liệu ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa của eo biển Hormuz. Lượng khách du lịch dự phóng giảm gấp 1,5 lần so với mức tăng giá vé.

Kế hoạch chia tải giữa CHKQT Nội Bài và CHKQT Gia Bình (đi vào hoạt động năm 2030): FPTS đánh giá ACV gặp rủi ro giảm lượng khách tại CHKQT Nội Bài (~29% lượng khách) bởi CHKQT Gia Bình sở hữu vị trí thuận lợi.

Biến động tỷ giá JPY/VND bởi các khoản vay bằng đồng Yên Nhật: ACV đối mặt với rủi ro lỗ tỷ giá khi chính phủ Nhật Bản trong tiến trình nâng cao lãi suất để kiểm soát lạm phát.

