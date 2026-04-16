Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế việc mua thêm

VN-Index mở gap tăng điểm ngay đầu phiên sáng và sắc xanh được giữ vững mang đến những kỳ vọng lớn lao của giới đầu tư về nhịp hồi phục mạnh mẽ. Thế nhưng thị trường thật biết cách dập tắt những ngọn lửa hy vọng đó bằng việc dành hết nguồn lực cho nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) với biên độ tăng từ 5 – 7% và đóng góp tới (27,98 điểm) cho chỉ số chung trong khi phần còn lại của thị trường chìm trong áp lực điều chỉnh khá mạnh tới từ “phe gấu”. Sắc đỏ dàn trải ở nhiều mã cổ phiếu, trong đó DCM (Phân bón), STB (Ngân hàng) trở thành một những cái tên hứng chịu áp lực bán mạnh với biên độ giảm quanh ngưỡng 3%.

Mặc dù VN-Index cải thiện đáng kể về mặt chỉ số, tuy nhiên, đa số danh mục của các “chứng sĩ” khó cảm thấy dễ chịu khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới điểm số. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (194 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (105 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 15/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.800,65 điểm, tăng 25 điểm (1,41%).

Thị trường tiếp tục duy trì nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 951 triệu cổ phiếu (6,84%), tương đương giá trị đạt 28.332 tỷ đồng (20,66%).

VN-Index tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên, độ mở nhóm ngành bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (5,47%), Hàng không (2,82%) và Ngân hàng (0,82%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-2,26%), Phân bón (-2,01%) và Thép (-1,73%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 16/4.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Biên độ tăng điểm có sự cải thiện rõ nét so với 3 phiên trước, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự đột phá đáng chú ý, khi khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương với mức bình quân 20 phiên. Giống như 3 phiên tăng trước đó, đà tăng của VN-Index bị chi phối phần lớn bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc họ Vin (VIC, VHM, VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế việc mua thêm. Đà tăng hiện tại của VN-Index được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ còn duy trì tín tăng điểm để kéo VN-Index lên ngưỡng 1.820 – 1.835 điểm”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), ASEANSC, về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn rất tích cực sau khi bứt qua ngưỡng 1.800 điểm, thể hiện qua 4 phiên tăng liên tiếp với cấu trúc nến cho thấy lực mua vẫn chủ động trong suốt phiên.

Điểm tích cực là chỉ số hiện đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA200, qua đó củng cố mạnh cả xu hướng ngắn hạn lẫn tín hiệu trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, cần lưu ý rằng phần lớn edge hấp dẫn của nhịp tăng đã nằm ở vùng breakout trước đó, trong khi vùng giá hiện tại đang tiến gần kháng cự kế tiếp 1.810 –1.820 điểm sau chuỗi tăng khá kéo dài và thanh khoản chưa cho thấy sự mở rộng tương xứng. Vì vậy, 1.800 điểm không còn là vùng mua mới có edge cao, mà phù hợp hơn cho việc nắm giữ vị thế đang thắng và chờ nhịp xác nhận tiếp diễn hoặc retest.

VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780 - 1.820 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 16/4 là VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60 - 75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, chỉ gia tăng ở các nhịp pullback đẹp hoặc khi thị trường breakout tiếp qua 1.790 điểm với thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ nếu thị trường vẫn duy trì cấu trúc kỹ thuật tích cực, ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.