中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 16/4: VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.780-1.820 điểm

Thứ Năm, 06:15, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế việc mua thêm

VN-Index mở gap tăng điểm ngay đầu phiên sáng và sắc xanh được giữ vững mang đến những kỳ vọng lớn lao của giới đầu tư về nhịp hồi phục mạnh mẽ. Thế nhưng thị trường thật biết cách dập tắt những ngọn lửa hy vọng đó bằng việc dành hết nguồn lực cho nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) với biên độ tăng từ 5 – 7% và đóng góp tới (27,98 điểm) cho chỉ số chung trong khi phần còn lại của thị trường chìm trong áp lực điều chỉnh khá mạnh tới từ “phe gấu”. Sắc đỏ dàn trải ở nhiều mã cổ phiếu, trong đó DCM (Phân bón), STB (Ngân hàng) trở thành một những cái tên hứng chịu áp lực bán mạnh với biên độ giảm quanh ngưỡng 3%.

Mặc dù VN-Index cải thiện đáng kể về mặt chỉ số, tuy nhiên, đa số danh mục của các “chứng sĩ” khó cảm thấy dễ chịu khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới điểm số. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (194 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (105 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 15/4, VN-Index đóng cửa ở mức 1.800,65 điểm, tăng 25 điểm (1,41%).

Thị trường tiếp tục duy trì nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 951 triệu cổ phiếu (6,84%), tương đương giá trị đạt 28.332 tỷ đồng (20,66%).

VN-Index tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên, độ mở nhóm ngành bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản (5,47%), Hàng không (2,82%) và Ngân hàng (0,82%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-2,26%), Phân bón (-2,01%) và Thép (-1,73%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 16/4.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Biên độ tăng điểm có sự cải thiện rõ nét so với 3 phiên trước, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự đột phá đáng chú ý, khi khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương với mức bình quân 20 phiên. Giống như 3 phiên tăng trước đó, đà tăng của VN-Index bị chi phối phần lớn bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc họ Vin (VIC, VHM, VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế việc mua thêm. Đà tăng hiện tại của VN-Index được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ còn duy trì tín tăng điểm để kéo VN-Index lên ngưỡng 1.820 – 1.835 điểm”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), ASEANSC, về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn rất tích cực sau khi bứt qua ngưỡng 1.800 điểm, thể hiện qua 4 phiên tăng liên tiếp với cấu trúc nến cho thấy lực mua vẫn chủ động trong suốt phiên.

Điểm tích cực là chỉ số hiện đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA200, qua đó củng cố mạnh cả xu hướng ngắn hạn lẫn tín hiệu trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, cần lưu ý rằng phần lớn edge hấp dẫn của nhịp tăng đã nằm ở vùng breakout trước đó, trong khi vùng giá hiện tại đang tiến gần kháng cự kế tiếp 1.810 –1.820 điểm sau chuỗi tăng khá kéo dài và thanh khoản chưa cho thấy sự mở rộng tương xứng. Vì vậy, 1.800 điểm không còn là vùng mua mới có edge cao, mà phù hợp hơn cho việc nắm giữ vị thế đang thắng và chờ nhịp xác nhận tiếp diễn hoặc retest.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 16/4 là VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60 - 75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, chỉ gia tăng ở các nhịp pullback đẹp hoặc khi thị trường breakout tiếp qua 1.790 điểm với thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ nếu thị trường vẫn duy trì cấu trúc kỹ thuật tích cực, ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/4

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 14/4: VN-Index tiếp tục dao động tích cực đan xen rung lắc

VOV.VN - VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.750–1.770 điểm; nếu giữ được nền trên 1.750, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.780 điểm.

Người trẻ đổ tiền vào chứng khoán, crypto: Cơ hội lớn nhưng rủi ro không nhỏ

VOV.VN - Ngày càng nhiều người trẻ đổ tiền vào chứng khoán, quỹ ETF và tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội gia tăng tài sản. Tuy nhiên, cùng với lợi nhuận hấp dẫn, không ít nhà đầu tư trẻ đối mặt rủi ro khi thiếu kế hoạch tài chính và đầu tư theo xu hướng.

Nhận định chứng khoán 13-17/4: VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn

VOV.VN - Chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.700 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.800 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá