Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/4

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 sàn HSX) và điều chỉnh giá mục tiêu lên 31.200 đồng/cổ phiếu như (tăng 12% so với giá mục tiêu trước đó) tương đương tiềm năng tăng giá 18% do cập nhật báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC HNKT) 2025 của doanh nghiệp.

Về triển vọng 2026, VCBS đánh giá triển vọng của NT2 tích cực dựa trên các luận điểm sau: Sản lượng kỳ vọng tiếp đà tăng trưởng ở mức 9% so với cùng kỳ năm trước lên 3,4 tỷ kWh; Biên lợi nhuận gộp kỳ vọng mở rộng nhờ khấu hao xong máy móc thiết bị; Sức khỏe tài chính lành mạnh, khả năng chi trả cổ tức cao.

Về KQKD 2025, lợi nhuận sau thuế (LNST) NT2 điều chỉnh tăng 13% sau kiểm toán: Theo BCTC HNKT 2025 của NT2, LNST của doanh nghiệp ở mức 1.130 tỷ đồng (tăng 130 tỷ so với BCTC tự lập của doanh nghiệp công bố trước đó), doanh thu tăng 155 tỷ đồng lên 8.133 tỷ đồng. VCBS cho rằng, doanh nghiệp đã ghi nhận 155 tỷ đồng đền bù chênh lệch tỷ giá vào BCTC HNKT2025.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, NT2 lên kế hoạch sơ bộ với sản lượng ở mức 3.4 tỷ kWh (+9% so với thực hiện 2025), doanh thu ở mức 8.087 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ năm trước) và LNST ở mức 556 tỷ đồng (-51% so với thực hiện 2025, +99% so với kế hoạch 2025).

Biên lợi nhuận gộp (LNG) kỳ vọng cải thiện nhờ NT2 khấu hao xong máy móc thiết bị. Từ 2026, VCBS ước tính NT2 giảm chi phí khấu hao khoảng 450 tỷ đồng từ đó cải thiện biên LNG. Sức khỏe tài chính tốt, có khả năng chi trả cổ tức tiền mặt dồi dào. Với LNST năm 2025 ở mức 1.130 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 83 tỷ đồng) cùng với cơ cấu tài chính tương đối vững mạnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ vay nợ dài hạn và NT2 có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt dồi dào. VCBS kỳ vọng rằng trong năm 2026, NT2 sẽ chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 2.500 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng doanh thu thuần Quý 2/FY26 của Công ty CP Tôn Hoa Sen (HSG – sàn HSX) đạt 8.802 tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ quý trước; +4% so với cùng kỳ năm trước), động lực tăng trưởng nhẹ chủ yếu từ giá bán thép và các mảng nhựa & Hoa Sen Home. Tổng sản lượng tôn mạ dự kiến giảm xuống 283.129 tấn (-4% so với cùng kỳ quý trước; -13% so với cùng kỳ năm trước) do rào cản thương mại thế giới làm suy yếu xuất khẩu và xu hướng tích trữ nội địa còn thận trọng.

Lợi nhuận gộp ước đạt 1.074 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ quý trước; đi ngang so với cùng kỳ năm trước). Biên lợi nhuận (LN) gộp kỳ vọng phục hồi lên mức 12,2% (+100 bps so với cùng kỳ quý trước) nhờ mặt bằng giá bán nội địa và xuất khẩu có sự điều chỉnh tăng trong tháng 3, bù đắp được chi phí đẩy từ nguyên vật liệu.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (LNST CTM) dự phóng đạt 138 tỷ đồng (phục hồi 121% so với nền thấp của quý trước, dù vẫn giảm 33% so với cùng kỳ năm trước), với đóng góp chủ yếu từ kỳ vọng mở rộng biên gộp.

Nhờ lợi thế về thương hiệu lâu đời, công suất nhà máy lớn và hệ thống phân phối phủ khắp, HSG đã duy trì được thị phần số một trong ngành tôn mạ và sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong chu kỳ hồi phục của ngành. VDSC cho rằng, kết quả kinh doanh của HSG sẽ được cải thiện từ nửa sau NĐTC 2026, được hỗ trợ bởi: kết quả cuộc điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc; nhu cầu xây dựng cao điểm hàng năm.

Sử dụng phương pháp SOTP, VDSC xác định mức giá mục tiêu 20.200 đồng/cổ phiếu cho HSG. Kết hợp với cổ tức tiền mặt dự kiến 500 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời kỳ vọng đạt 42% dựa trên giá đóng cửa ngày 13/4. Cổ phiếu hiện đang chiết khấu sâu so với giá trị tài sản của doanh nghiệp, cùng với tiềm năng trong dài hạn của hệ thống cửa hàng VLXD Hoasen Home.