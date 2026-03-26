Nhận định chứng khoán 26/3: VN-Index có thể tiếp tục đà tăng

Tín hiệu tích cực đã xuất hiện, nhà đầu tư có thể bắt đầu mở lại vị thế mua

Liên tục là những tin tức tích cực được gửi gắm từ chiến sự vùng Vịnh giúp cởi trói tâm lý mạnh mẽ cho thị trường chung và lực cầu đưa VN-Index chìm trong ngưỡng giá xanh xuyên suốt phiên giao dịch ngày 25/3. Đà tăng cho thấy yếu tố bứt phá mạnh mẽ vào 30 phút cuối phiên chiều một phần nhờ hành động điều chỉnh giảm giá xăng dầu của Bộ Công Thương giúp nỗi lo lạm phát tạm thời hạ nhiệt. Thu hút sự chú ý của giới đầu tư phải kể đến nhóm Điện & Năng lượng khi lượng lớn cổ phiếu chờ mua tại ngưỡng giá tím ngay trong phiên sáng phải kể đến như PC1, REE, GEG… và phần còn lại của thị trường ngập tràn trong ngưỡng giá xanh, đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường trong ngày phiên 25/3.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh và biên độ giảm không lớn, do đó, chỉ số chung không gặp phải chướng ngại vật nào đáng kể trên con đường chinh phục lại những mốc điểm đã đánh mất trong thời gian qua. Sắc xanh cho thấy sự áp đảo khi số mã tăng điểm (276 mã) nhiều hơn đáng kể so với số mã giảm điểm (60 mã) và thanh khoản khớp lệnh gia tăng so với ngày hôm qua, chỉ còn thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.658,19 điểm, tăng 43,42 điểm (2,69%).

VN-Index lấy lại sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 913 triệu cổ phiếu (18.02%), tương đương giá trị đạt 23.349 tỷ đồng (13,81%).

Ngày giao dịch đặc biệt của thị trường chứng khoán khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm trong phiên 25/3. Trong đó, những cái tên xuất sắc nhất lần lượt là Bảo hiểm (4,93%), Điện (4,79%) và Bất động sản Khu công nghiệp (4,22%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tín hiệu tích cực đã có dấu hiệu quay trở lại khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Điểm đáng chú ý là biên độ tăng ở mức cao đi kèm với sự cải thiện của dòng tiền khi thanh khoản gia tăng so với phiên trước. VN-Index tăng điểm lấp khoảng Gap giảm điểm (1.637 – 1.648) trước đó và đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại. Điểm trừ là dù thanh khoản gia tăng, song khối lượng khớp lệnh chưa bùng nổ khi vẫn còn thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên nên không loại trừ khả năng sẽ có nhịp rung lắc để tích trữ thêm động lượng.

“Tín hiệu tích cực đã xuất hiện, nhà đầu tư có thể bắt đầu mở lại vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Điểm mua vẫn cần thận trọng, chờ nhịp rung lắc kéo VN-Index test lại khoảng Gap giảm điểm trước đó để có biên an toàn lớn hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên hồi phục thứ hai liên tiếp sau nhịp giảm mạnh trước đó, hình thành cây nến xanh thân dài, cho thấy lực cầu bắt đáy đang gia tăng. Tuy nhiên, chỉ số hiện vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn (MA5 và MA10) cũng như duy trì khoảng cách đáng kể so với MA20 và MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn nhìn chung vẫn ở trạng thái kém tích cực.

Ở kịch bản trung lập, VN-Index có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật đan xen rung lắc; trong đó, vùng hỗ trợ gần của VN-Index ở mức 1.640 – 1.650 điểm, vùng kháng cự gần ở mức 1.660 – 1.670 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì trạng thái thận trọng, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi thị trường hồi phục nhưng dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Đối với nhà đầu tư trung – dài hạn, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ mạnh hơn khi thị trường điều chỉnh sâu. Nhóm ưu tiên vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung và dài hạn.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay 26/3. Chỉ số đã đóng cửa trên SMA200 trong phiên 25/3 sau tín hiệu phá vỡ giả (false break) trước đó cho thấy tín hiệu kỹ thuật đang cải thiện. Đặc biệt, nếu chỉ số tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index kỳ vọng quay lại xu hướng tích lũy và hồi phục.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm với mức kháng cự gần nhất tại 1.690 điểm. Các nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

