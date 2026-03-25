Sắc xanh lan rộng toàn thị trường, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

Thứ Tư, 17:36, 25/03/2026
VOV.VN - Dòng tiền lan tỏa mạnh trên toàn thị trường trong phiên 25/3 đã kéo VN-Index bật tăng hơn 43 điểm lên 1.658 điểm, với hàng loạt nhóm cổ phiếu bứt phá. Sắc xanh áp đảo trên cả ba sàn cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tích cực.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay từ sớm trong phiên giao dịch hôm nay 25/3, khi chỉ số VN-Index có nhịp tăng mạnh lên vùng 1.650 điểm với sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử, trong đó, không ít các sắc tím đã xuất hiện, lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, với trọng tâm ở các nhóm lớn như: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, điện…

Trong rổ VN30 có tới 25/30 mã tăng trên 1%, trong đó nhiều cổ phiếu bứt phá mạnh. Đóng góp lớn nhất về điểm số là cặp đôi VHM-VIC nhà Vingroup với hơn 12 điểm tích cực. Trong đó, VHM +5,3% lên 104.200 đồng và VIC +3,8% lên 128.700 đồng. Hai cổ phiếu khác liên quan là VPL và VRE cũng tăng tốt hơn 4% mỗi mã. Bên cạnh đó còn có MWG (+4,21%), DGC (+4,19%), VPB (+4,16%).

sac xanh lan rong toan thi truong, vn-index bat tang hon 43 diem hinh anh 1
Sắc xanh, tím bao phủ khắp bảng điện tử

Cổ phiếu điện trở thành tâm điểm khi nhiều mã tăng kịch trần như: NT2, REE, TTA và GEG. Các cổ phiếu khác trong ngành cũng đồng loạt tăng tốt như: POW (+5,15%), PPC (+4,69%), PGV (+4,45%), QTP (+4,38%).

Nhóm dầu khí với hàng loạt mã tăng mạnh như: OIL (+6,85%), PTV (+4,76%), BSR (+4,17%), PVC (+4%), PLX (+3,77%), PVD (+3,73%), PVS (+2,93%).

Cổ phiếu bất động sản cũng có một phiên khởi sắc như: IDC (+4,7%), KBC (+4,52%), CEO (+4,46%), HDC (+4,36%), NVL (+4,15%), NLG (+3,9%), TCH (+3,45%)…

chung_khoan_23-3.jpg

Áp lực bán ồ ạt, chứng khoán Việt Nam mở tuần bằng cú rơi mạnh

VOV.VN - Chỉ trong hơn một giờ giao dịch sáng 23/3, VN-Index lao dốc mạnh, có thời điểm mất gần 50 điểm xuống sát mốc 1.600 điểm khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đồng loạt giảm sâu, kéo hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 25/3, sàn HOSE có 276 mã tăng và 60 mã giảm, VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%), lên 1.658,19 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 892,2 triệu đơn vị, giá trị 22.612 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau ít phút hạ độ cao vào đầu phiên chiều cũng đã có nhịp bật trở lại, đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng 5,86 điểm (+2,40%), lên 249,67 điểm, sàn HNX có 118 mã tăng và 34 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 110,8 triệu đơn vị, giá trị 1.794 tỷ đồng.

Trên sàn UpCoM, chỉ số UpCoM-Index tiếp tục có những bước tiến tiếp theo vào cuối phiên và đóng cửa không xa mức cao nhất ngày đạt được. Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, chỉ số UpCoM-Index tăng 1,01 điểm (+0,82%), lên 123,74 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 32,4 triệu đơn vị, giá trị 591,2 tỷ đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với hai sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với hai sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm và làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ; Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư Warburg Pincus.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với hai sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với hai sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm và làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ; Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư Warburg Pincus.

VN-Index “bốc hơi” hơn 120 điểm sau 3 phiên, chuyện gì đang xảy ra?
VN-Index “bốc hơi” hơn 120 điểm sau 3 phiên, chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - VN-Index giảm sốc hơn 120 điểm chỉ sau 3 phiên, thủng mốc 1.600 và rơi về đáy 4 tháng. Áp lực bán tháo lan rộng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng khiến thị trường đối mặt nhiều bất định.

VN-Index “bốc hơi” hơn 120 điểm sau 3 phiên, chuyện gì đang xảy ra?

VN-Index “bốc hơi” hơn 120 điểm sau 3 phiên, chuyện gì đang xảy ra?

VOV.VN - VN-Index giảm sốc hơn 120 điểm chỉ sau 3 phiên, thủng mốc 1.600 và rơi về đáy 4 tháng. Áp lực bán tháo lan rộng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng khiến thị trường đối mặt nhiều bất định.

Nhận định chứng khoán 23-27: VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh
Nhận định chứng khoán 23-27: VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.700 điểm.

Nhận định chứng khoán 23-27: VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh

Nhận định chứng khoán 23-27: VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và điều chỉnh

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.700 điểm.

