English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quy định giá điện theo giờ cần thiết kế minh bạch, bảo đảm quyền lợi của dân

Thứ Ba, 18:44, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, ĐBQH tập trung góp ý về việc hoàn thiện cơ chế tính giá điện, kiểm soát chi phí, công khai thông tin và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như các đối tượng yếu thế.

Cần thí điểm và tính đến khả năng thích ứng của người dân

Đối với quy định áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ (điểm d khoản 3 Điều 50), đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) nhìn nhận, cơ chế này có thể khuyến khích dịch chuyển thời gian sử dụng, giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới điện. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh của từng nhóm khách hàng là rất khác nhau: trong khi cơ sở sản xuất có thể sắp xếp lại ca máy, thì các gia đình công nhân tan ca buổi chiều rất khó chuyển giờ ăn, giờ học của con sang đêm khuya.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị, bổ sung điều kiện thực hiện tại điểm b khoản 1 Điều 50 theo hướng thí điểm, đánh giá tác động đối với từng nhóm hộ; công khai cách tính, bảo đảm đo đếm chính xác và có cơ chế giải quyết khiếu nại. Đồng thời, ngành điện cần tính toán, gửi kèm hai phương án hóa đơn dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế để người dân so sánh; làm rõ mối quan hệ giữa giá điện theo giờ và giá điện bậc thang. Đây cũng là cách cụ thể hóa quyền được cung cấp thông tin theo khoản 2 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

quy dinh gia dien theo gio can thiet ke minh bach, bao dam quyen loi cua dan hinh anh 1
Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Quan tâm đến việc kiểm soát chi phí và trách nhiệm giải trình khi mở rộng cơ chế đầu tư, đại biểu Bùi Văn Dũng cho rằng, các quy định về bù đắp chi phí, giá điện theo giờ và hỗ trợ tiền điện cần được thiết kế minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Góp ý cụ thể về quy định Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý khi chưa kịp điều chỉnh giá điện (điểm b khoản 12 Điều 5 dự thảo), đại biểu đề nghị làm rõ chủ thể chi trả, các khoản chi được bù đắp, nguồn kinh phí và thời hạn thực hiện. Dẫn quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 Luật Giá (giá điện thực hiện theo pháp luật điện lực), đại biểu nhấn mạnh giới hạn bù đắp chi phí cần được xác lập ngay trong Luật Điện lực.

Theo đó, Luật cần bổ sung nguyên tắc chỉ bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ đã qua kiểm tra nhưng chưa thu hồi; loại trừ các khoản đã được hỗ trợ và chi phí phát sinh do lỗi quản lý. Chính phủ cần quy định cụ thể về nguồn kinh phí, thời hạn, phương thức thực hiện và công khai kết quả. Trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước, việc chi phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước; nguyên tắc này cũng cần thể hiện thống nhất trong cơ chế điều chỉnh giá tại Điều 52.

Bên cạnh đó, đại biểu đánh giá cao việc giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11/2026, đồng thời nhấn mạnh luật phải bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Cùng chung quan điểm về kiểm soát tài chính, đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) đề nghị, hoàn thiện cơ chế tính giá điện theo hướng minh bạch, phân bổ rõ trách nhiệm tài chính giữa các chủ thể, tránh tình trạng một khoản chi phí được tính vào nhiều cơ chế thanh toán (góp ý khoản 21 Điều 1 sửa đổi khoản 3 Điều 47 và điểm a khoản 25 Điều 1 sửa đổi Điều 51).

Tán thành việc xây dựng cơ chế giá để huy động nguồn lực phát triển nguồn, lưới điện và hệ thống lưu trữ, nhưng đại biểu Sùng A Lềnh lưu ý: dự thảo quy định nhiều thành phần giá và cơ chế hỗ trợ riêng lẻ cho một số loại hình điện mới, nếu thiếu đánh giá tổng thể sẽ dễ dẫn đến tính trùng chi phí.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc tại Điều 51, các thành phần giá và cơ chế hỗ trợ phải được xem xét tổng thể, bảo đảm chi phí hợp lý, hợp lệ, kiểm chứng được và không tính trùng. Đồng thời, cần công khai phương pháp xác định giá, thông số đầu vào chủ yếu và căn cứ mức lợi nhuận hợp lý (trừ bí mật nhà nước); xác định rõ các khoản chi phí phân bổ vào giá điện, chi phí rủi ro tỷ giá, bảo vệ môi trường, không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư sang Nhà nước hoặc người tiêu dùng.

Đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp (khoản 3 Điều 47), đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị, luật xác lập nguyên tắc phân bổ chi phí truyền tải, phân phối, điều độ, dự phòng và dịch vụ phụ trợ dựa trên mức độ sử dụng và nguyên nhân phát sinh chi phí, tránh bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Hỗ trợ tiền điện đúng đối tượng và quan tâm khu vực khó khăn

Về nguồn hỗ trợ tiền điện (điểm c khoản 13 Điều 5), đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị, làm rõ tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng, trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương thức và thời điểm chi trả phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo.

Dẫn kinh nghiệm từ Singapore trong việc công khai các thành phần giá và hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho hộ đủ điều kiện, đại biểu lưu ý Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến người thuê trọ, các hộ khó khăn chưa đứng tên hợp đồng mua bán điện, tránh vướng mắc thủ tục khiến chính sách chỉ đến được người đứng tên công tơ.

quy dinh gia dien theo gio can thiet ke minh bach, bao dam quyen loi cua dan hinh anh 2
Đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai)

Cùng nhìn nhận về tác động của chính sách giá đối với nhóm yếu thế, đại biểu Sùng A Lềnh nhấn mạnh, đối với các tỉnh miền núi, biên giới, cần đánh giá cụ thể tác động của cơ chế giá mới đến hộ nghèo, người dân vùng khó khăn và doanh nghiệp nhỏ. Việc điều chỉnh giá và thực hiện lộ trình xóa bỏ bù chéo phải triển khai đồng bộ với chính sách hỗ trợ trực tiếp, có nguồn kinh phí rõ ràng, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ căn cứ thanh toán và giám sát được chi phí.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất sửa Luật Điện lực theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, thủ tục đầu tư, hợp đồng mua bán điện và bổ sung cơ chế giá công suất cho LNG, nhằm thu hút vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất sửa Luật Điện lực theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, thủ tục đầu tư, hợp đồng mua bán điện và bổ sung cơ chế giá công suất cho LNG, nhằm thu hút vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm an ninh năng lượng.

Sửa Luật Điện lực là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng
Sửa Luật Điện lực là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (20/10), thảo luận tại tổ về dự án Luật điện lực sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sửa đổi Luật Điện lực lần này là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sửa Luật Điện lực là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng

Sửa Luật Điện lực là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (20/10), thảo luận tại tổ về dự án Luật điện lực sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sửa đổi Luật Điện lực lần này là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện lực (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá
Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện lực (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá

VOV.VN - Cho ý kiến về sửa Luật Điện lực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá và phân bổ rủi ro; không bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí theo hướng chuyển toàn bộ rủi ro sang doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện lực (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá

Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện lực (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá

VOV.VN - Cho ý kiến về sửa Luật Điện lực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá và phân bổ rủi ro; không bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí theo hướng chuyển toàn bộ rủi ro sang doanh nghiệp và người dân.

Sửa Luật Điện lực: Đề xuất hỗ trợ tiền điện cho người yếu thế, minh bạch giá điện
Sửa Luật Điện lực: Đề xuất hỗ trợ tiền điện cho người yếu thế, minh bạch giá điện

VOV.VN - Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền điện, từng bước xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư nguồn và lưới điện.Cải cách giá điện phải đi đôi với bảo vệ hộ nghèo, người yếu thế và tránh chuyển rủi ro đầu tư sang người sử dụng điện.

Sửa Luật Điện lực: Đề xuất hỗ trợ tiền điện cho người yếu thế, minh bạch giá điện

Sửa Luật Điện lực: Đề xuất hỗ trợ tiền điện cho người yếu thế, minh bạch giá điện

VOV.VN - Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền điện, từng bước xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư nguồn và lưới điện.Cải cách giá điện phải đi đôi với bảo vệ hộ nghèo, người yếu thế và tránh chuyển rủi ro đầu tư sang người sử dụng điện.

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI
Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thông qua thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Bộ Tư pháp các nước sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong hoạt động pháp luật và tư pháp.

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026: Thêm cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng AI

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thông qua thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Bộ Tư pháp các nước sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong hoạt động pháp luật và tư pháp.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá