Chủ shop ở Hải Phòng bị khởi tố vì bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hiệu giả

Sáng 16/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và vật chứng vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, đề nghị truy tố Trần Huy Tùng (SN 1988, trú đường Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Tùng đến khu vực chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP Hà Nội) mua số lượng lớn giày, dép, túi xách giả mạo các thương hiệu quốc tế đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại nhà Trần Huy Tùng

Sau đó, Tùng đưa số hàng này về hộ kinh doanh tại số 394 Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, để bày bán trực tiếp. Bị can đồng thời quảng cáo, chào bán sản phẩm trên mạng xã hội Facebook nhằm thu lợi.

Ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của Tùng, phát hiện 1.078 sản phẩm giả mạo 9 nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Các nhãn hiệu bị giả mạo gồm Dolce&Gabbana (D&G), Dior, Burberry, Hermès, Gucci, Adidas, Louis Vuitton (LV), Crocs và Moschino. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định gần 236,94 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Tùng biết các nhãn hiệu trên đã được đăng ký bảo hộ, số hàng mua vào là hàng giả, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không được các thương hiệu ủy quyền phân phối. Tuy nhiên, vì mục đích lợi nhuận, Tùng vẫn mua hàng về bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho rằng hành vi của Tùng đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Trần Huy Tùng và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố theo quy định.

Theo thông tin Công an TP Hải Phòng cung cấp, Tòa án nhân dân thành phố cũng đã ra quyết định thi hành án hình phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với Trần Huy Tùng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.