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Tập đoàn Lộc Trời bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Thứ Sáu, 11:17, 10/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 371/QĐ-XPHC ngày 2/7/2026, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

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Tập đoàn Lộc Trời bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III và quý IV năm 2025, quý I năm 2026; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; cùng báo cáo thường niên năm 2025.

Hành vi vi phạm bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2026/NĐ-CP.

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Bắt tạm giam thủ kho 22 tuổi chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của công ty

VOV.VN - Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Kỳ (SN 2004, trú tại thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi "Tham ô tài sản".


Nguyễn Tùng/VOV.VN
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