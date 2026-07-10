Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tập đoàn Lộc Trời bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III và quý IV năm 2025, quý I năm 2026; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; cùng báo cáo thường niên năm 2025.

Hành vi vi phạm bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2026/NĐ-CP.