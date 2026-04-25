中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện nhiều vụ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới

Thứ Bảy, 09:13, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Hải quan tại nhiều địa bàn biên giới đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngày 21/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã chủ trì phát hiện, bắt giữ gần 200 kg thực phẩm các loại gồm: lạp xưởng đông lạnh, xiên thịt đông lạnh và xúc xích khô ăn liền. Toàn bộ số hàng hóa này được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 31/3, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng gồm gần 300 kg thực phẩm các loại như xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh, lạp xưởng đông lạnh và xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý. Qua xác minh ban đầu, lô hàng có dấu hiệu được tập kết để chia nhỏ, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngăn chặn hơn 500 kg thực phẩm đông lạnh và xúc xích khô ăn liền vận chuyển trái phép vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Ngày 26/3, tại khu vực kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành khách Lê Thị Hải Yến (giấy thông hành số: Y0943506 cấp ngày 09/02/2026 tại Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mang theo hơn 50 kg thực phẩm đông lạnh gồm lạp xưởng và xiên thịt không rõ nguồn gốc. Như vậy, trong thời gian ngắn, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ngăn chặn hơn 505 kg thực phẩm đông lạnh và xúc xích khô ăn liền vận chuyển trái phép vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Theo Cục Hải quan, tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô và Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tình trạng vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần (từ ngày 6 đến 22/4), các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc có nguy cơ thẩm lậu vào thị trường nội địa.

Cụ thể, ngày 22/4, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã bắt giữ đối tượng Trần Thế Ngò (Sinh năm 1991) vận chuyển gần 300 kg xúc xích thịt lợn chế biến sẵn cùng gần 100 kg bánh quy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/4, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện đối tượng Trương Văn Đạt (sinh năm 1999, trú tại Quảng Hà, Quảng Ninh) sử dụng bè gỗ tự đóng để vận chuyển 300 kg xúc xích và lạp xưởng có xuất xứ từ Trung Quốc. Đáng chú ý, số hàng hóa này đã bị mốc, chuyển màu xanh, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Lực lượng Hải quan tại Quảng Ninh ngăn chặn vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc bằng bè gỗ tự đóng.

Ngày 20/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phát hiện đối tượng Ngô Văn Cần sinh năm 1987, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) vận chuyển 370 gói xúc xích, toàn bộ bao bì in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Trị giá tang vật được xác định là hơn 30 triệu đồng.

Ngày 16/4, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp bắt giữ một lô hàng lậu gồm xúc xích lợn sống, gia cầm đông lạnh, thịt lợn, thịt bò sống, nội tạng động vật và 350 quả trứng gà, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, ngày 22/4, Chi cục Hải quan khu vực VIII phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc gồm 10,5 tấn chân gà đông lạnh, 3,3 tấn cánh gà đông lạnh và 12 tấn chân lợn cắt khúc đông lạnh.

Theo Cục Hải quan, trước tình trạng buôn lậu thực phẩm gia tăng, lực lượng Hải quan đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới. Động thái này không chỉ răn đe các đối tượng vi phạm, mà còn khẳng định trách nhiệm của lực lượng Hải quan ngăn chặn kịp thời thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa.

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, mở cao điểm siết bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

VOV.VN - Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, tập trung siết chặt quản lý dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: hải quan thực phẩm Lào Cai hàng lậu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá