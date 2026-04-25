Phát hiện nhiều vụ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, ngày 21/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã chủ trì phát hiện, bắt giữ gần 200 kg thực phẩm các loại gồm: lạp xưởng đông lạnh, xiên thịt đông lạnh và xúc xích khô ăn liền. Toàn bộ số hàng hóa này được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 31/3, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng gồm gần 300 kg thực phẩm các loại như xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh, lạp xưởng đông lạnh và xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý. Qua xác minh ban đầu, lô hàng có dấu hiệu được tập kết để chia nhỏ, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngày 26/3, tại khu vực kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành khách Lê Thị Hải Yến (giấy thông hành số: Y0943506 cấp ngày 09/02/2026 tại Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mang theo hơn 50 kg thực phẩm đông lạnh gồm lạp xưởng và xiên thịt không rõ nguồn gốc. Như vậy, trong thời gian ngắn, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ngăn chặn hơn 505 kg thực phẩm đông lạnh và xúc xích khô ăn liền vận chuyển trái phép vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Theo Cục Hải quan, tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô và Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tình trạng vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần (từ ngày 6 đến 22/4), các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc có nguy cơ thẩm lậu vào thị trường nội địa.

Cụ thể, ngày 22/4, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã bắt giữ đối tượng Trần Thế Ngò (Sinh năm 1991) vận chuyển gần 300 kg xúc xích thịt lợn chế biến sẵn cùng gần 100 kg bánh quy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/4, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện đối tượng Trương Văn Đạt (sinh năm 1999, trú tại Quảng Hà, Quảng Ninh) sử dụng bè gỗ tự đóng để vận chuyển 300 kg xúc xích và lạp xưởng có xuất xứ từ Trung Quốc. Đáng chú ý, số hàng hóa này đã bị mốc, chuyển màu xanh, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 20/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phát hiện đối tượng Ngô Văn Cần sinh năm 1987, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh) vận chuyển 370 gói xúc xích, toàn bộ bao bì in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Trị giá tang vật được xác định là hơn 30 triệu đồng.

Ngày 16/4, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp bắt giữ một lô hàng lậu gồm xúc xích lợn sống, gia cầm đông lạnh, thịt lợn, thịt bò sống, nội tạng động vật và 350 quả trứng gà, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, ngày 22/4, Chi cục Hải quan khu vực VIII phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc gồm 10,5 tấn chân gà đông lạnh, 3,3 tấn cánh gà đông lạnh và 12 tấn chân lợn cắt khúc đông lạnh.

Theo Cục Hải quan, trước tình trạng buôn lậu thực phẩm gia tăng, lực lượng Hải quan đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới. Động thái này không chỉ răn đe các đối tượng vi phạm, mà còn khẳng định trách nhiệm của lực lượng Hải quan ngăn chặn kịp thời thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa.