Ngộ độc thực phẩm gia tăng, mở cao điểm siết bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ký ban hành Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ diễn ra trong vòng một tháng, từ 15/4 đến 15/5/2026. Phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Tăng cường thanh, kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. (Ảnh minh họa)

Tăng cường thanh, kiểm tra, nâng cao năng lực phòng ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, thời gian qua, bên cạnh các kết quả về kiểm soát an toàn thực phẩm đã đạt được, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Đặc biệt, tình hình ngộ độc thực phẩm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học và ngộ độc do thức ăn đường phố, hình thức thương mại điện tử, quảng cáo thực phẩm trên nền tảng số hóa, mạng xã hội, trang thông tin điện tử đa quốc gia, ngày càng phổ biến, rất khó quản lý.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Lập 5 đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm

Về việc triển khai, tại Trung ương, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra tại các địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Thọ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai chỉ đạo của Trung ương, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Tại địa phương, căn cứ kế hoạch của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động phù hợp với tình hình thực tế.

Các địa phương sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra từ cấp tỉnh đến xã, phường; chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương. Đồng thời chủ động triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý, các đoàn kiểm tra cần bảo đảm đầy đủ thành phần chuyên môn, thẩm quyền. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kiểm tra nhanh tại hiện trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.