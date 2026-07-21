Trung Quốc bơm gần 9 tỷ USD chặn đà lao dốc chứng khoán

Phát biểu tại cuộc tọa đàm dành cho nhà đầu tư tại Bắc Kinh, ông Ngô Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), cho biết cơ quan này sẽ nỗ lực hết sức ngăn ngừa rủi ro, tăng cường giám sát, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thị trường vốn và bảo đảm hoạt động ổn định của thị trường.

Ông Ngô Thanh cũng nhấn mạnh nhà đầu tư là xương sống và những người tham gia quan trọng nhất trong thị trường vốn. CSRC sẽ cải thiện tính minh bạch và xác thực của các công ty niêm yết nhằm mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư, đồng thời hối thúc các tổ chức ngành nghề hoạt động theo cách thức chuẩn hóa và nâng cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, liên tục cải thiện cơ chế bảo vệ nhà đầu tư dài hạn.

Trụ sở Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Động thái này diễn ra sau khi 2 quỹ đầu tư và doanh nghiệp nhà nước lớn Trung Quốc, gồm Tập đoàn Cổ phần Cải cách Trung Quốc (China Reform Holdings Corporation Ltd) và Tập đoàn Cổ phần Thành Thông Trung Quốc (China Chengtong Holdings Group Ltd) mua gần 60 tỷ nhân dân tệ (8,9 tỷ USD) cổ phiếu trong ngày 19/7, thông qua các cơ chế mua lại và cho vay lại cổ phiếu, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán đang biến động.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối cùng ngày, China Reform Holdings cho biết đã chi hơn 50 tỷ nhân dân tệ để mua cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán đại lục, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường nắm giữ cổ phần của các công ty thuộc sở hữu của Chính phủ.

Trong một tuyên bố khác, China Chengtong Holdings cho biết đã mua gần 10 tỷ nhân dân tệ cổ phiếu gần đây thông qua hai đơn vị, đồng thời sẽ tiếp tục mua cổ phiếu và quỹ ETF liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước và các công ty công nghệ.

Các động thái trên đã giúp thị trường phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/7. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đóng cửa trái chiều cùng ngày, với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,85%, chỉ số Shenzhen Component giảm 0,71%. Chỉ số CSI 300 trên hai sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến tăng 1,53%. Tổng khối lượng giao dịch của 2 sàn đạt 2,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng nhẹ so với 2,65 nghìn tỷ nhân dân tệ vào thứ Sáu.

Tuần trước, chứng khoán Trung Quốc đã giảm hơn 5%, còn chỉ số CSI 300 ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đợt biến động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế. Tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng bốc hơi khoảng 10.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.480 tỷ USD) chỉ trong hai tuần.

Theo các nhà phân tích, việc chính phủ can thiệp nhanh cho thấy Bắc Kinh tiếp tục coi thị trường chứng khoán là một kênh quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghệ.

Các chuyên gia phân tích tài chính nhận định, Trung Quốc muốn duy trì sự ổn định và không muốn thị trường biến động quá mạnh theo cả hai chiều. Việc các quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn trung ương mua lại cổ phiếu được đánh giá là có thể giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.