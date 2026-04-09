Tỷ giá USD hôm nay 10/4: Giá USD bán ra tạm dừng tại mức 26.357 đồng/USD

Cập nhật chiều tối thứ Năm (9/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.102 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 99 điểm.

Tỷ giá 9/4

Kết thúc làm việc ngày thứ Năm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99 điểm.

Cuối ngày 9/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tạm dừng làm việc hôm nay niêm yết tại 26.087 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 20 đồng chiều mua và không đổi giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.137 - 26.357 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên mở cửa cùng ngày. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.060 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.357 đồng/USD, giảm 6 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.357 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.910 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.960 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Satoshi Sugiyama và Alun John chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Thị trường tiền tệ tương đối yên tĩnh vào thứ Năm khi các nhà giao dịch tập trung theo dõi xem liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có được duy trì hay không, một ngày sau khi thông báo này khiến đồng bạc xanh lao dốc trên diện rộng.

Ông Derek Halpenny, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu khu vực EMEA tại MUFG, cho biết: "Với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, toàn bộ thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, mặc dù đồng tiền của Mỹ đã phục hồi, nhưng nhìn chung các chuyển động vẫn khá khiêm tốn".