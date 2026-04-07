Tỷ giá USD hôm nay 7/4: Giá bán USD “chợ đen” giảm mạnh còn 27.100 đồng/USD

Tỷ giá 7/4

Bắt đầu làm việc thứ Ba (7/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.108 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên cao hơn phiên trước, hiện giao dịch tại cùng mức 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,06 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.113 - 26.363 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 2 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày thứ Ba công bố là 26.143 đồng/USD mua vào và 26.363 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.363 đồng/USD, giá mua giữ nguyên và cộng thêm 2 đồng vào giá bán kể từ phiên trước.

Còn ACB giảm 10 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước đó, công bố giao dịch tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.363 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá bán ra đã tăng 2 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 7/4 giao dịch quanh mốc 27.050 - 27.100 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 250 đồng cả hai chiều.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày đầu tuần (6/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 99,93 điểm.

Tỷ giá 6/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, nghỉ làm việc hôm nay tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.141 - 26.361 đồng/USD, bằng mức công bố phiên trước. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.361 đồng/USD, giữ nguyên kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.361 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.300 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.350 đồng/USD, giảm 50 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Điểm nhấn trong lịch kinh tế sẽ là việc công bố chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 3, mà các nhà quan sát sẽ đánh giá để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về tác động lạm phát của cuộc xung đột ở Iran.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng dự kiến ​​sẽ được công bố trong tuần này, và có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Tháng trước, FED đã giữ nguyên lãi suất".