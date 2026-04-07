中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 7/4: Giá bán USD “chợ đen” giảm mạnh còn 27.100 đồng/USD

Thứ Ba, 08:43, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa ngày thứ Ba (7/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.108 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng, cùng công bố là 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,06 điểm.

Tỷ giá 7/4

Bắt đầu làm việc thứ Ba (7/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.108 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên cao hơn phiên trước, hiện giao dịch tại cùng mức 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,06 điểm.

Cập nhật sáng ngày 7/4, các ngân hàng thương mại lớn cùng điều chỉnh mới giá bán lên cao hơn phiên trước, hiện là 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 100,06 điểm.

Đầu ngày 7/4, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.108 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giao dịch tại cùng mốc 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,06 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.113  - 26.363 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 2 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày thứ Ba công bố là 26.143 đồng/USD mua vào và 26.363 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.363 đồng/USD, giá mua giữ nguyên và cộng thêm 2 đồng vào giá bán kể từ phiên trước.

Còn ACB giảm 10 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước đó, công bố giao dịch tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.363 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá bán ra đã tăng 2 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 7/4 giao dịch quanh mốc 27.050 - 27.100 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 250 đồng cả hai chiều.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày đầu tuần (6/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 99,93 điểm.

Tỷ giá 6/4

Cập nhật chiều tối thứ Hai, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,93 điểm.

Cuối ngày thứ Hai, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,93 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi kể từ phiên trước, nghỉ làm việc hôm nay tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.141 - 26.361 đồng/USD, bằng mức công bố phiên trước. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.361 đồng/USD, giữ nguyên kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.361 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.300 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.350 đồng/USD, giảm 50 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Điểm nhấn trong lịch kinh tế sẽ là việc công bố chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 3, mà các nhà quan sát sẽ đánh giá để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về tác động lạm phát của cuộc xung đột ở Iran.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng dự kiến ​​sẽ được công bố trong tuần này, và có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Tháng trước, FED đã giữ nguyên lãi suất".

Tỷ giá USD hôm nay 6/4: Giá bán USD giảm còn 26.362 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc tuần mới (6/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, cùng công bố là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,26 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá