Tỷ giá USD hôm nay 8/4: Chỉ số USD index hạ xuống còn 98,92 điểm

Tỷ giá 8/4

Mở cửa giao dịch ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.106 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 2 đồng. Cùng chiều biến động, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giảm xuống thấp hơn phiên trước, công bố giao dịch tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,92 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày thứ Tư công bố là 26.141 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, giảm 2 đồng so với phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.361 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã giảm 15 đồng và 2 đồng chiều bán.

Còn ACB không thay đổi giá mua và hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng, công bố giao dịch tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 8/4 giao dịch quanh mốc 27.050 - 27.100 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày thứ Ba (7/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.108 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi, tạm dừng tại cùng mức 26.363 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 99,95 điểm.

Tỷ giá 7/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank nghỉ làm việc hôm nay tại 26.113 - 26.363 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV khép lại hôm nay niêm yết ở mốc 26.143 - 26.363 đồng/USD, bằng mức công bố phiên trước. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.072 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.363 đồng/USD, tăng 1 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.363 đồng/USD. Còn ACB niêm yết tại 26.130 đồng/USD mua vào và 26.363 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 27.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.100 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Dự báo tỷ giá USD

Hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính là Tom Westbrook và Stefano Rebaudo chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ gần chạm mức cao nhất gần đây vào thứ Ba khi các nhà giao dịch đếm ngược đến hạn chót do Mỹ đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận chuyển hàng hải, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Chiến tranh ở Trung Đông và việc đóng cửa điểm nút giao thông ở Vịnh Ba Tư đã đẩy giá năng lượng tăng vọt và khiến các nhà đầu tư tìm đến đô la như một nơi trú ẩn an toàn hiệu quả nhất, đẩy giá trị đồng tiền này tăng cao, đặc biệt là ở châu Á".