Tỷ giá USD hôm nay 8/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.112 đồng/USD

Tỷ giá ngày 8/5

Bắt đầu ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.112 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 1 đồng. Cùng lúc, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, làm việc tại cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,24 điểm.

Đầu ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.112 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước, hiện còn 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,24 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.087 - 26.367 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 1 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay lùi 1 đồng cả hai chiều so với phiên trước, công bố là 25.117 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.044 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.367 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào và giảm 1 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giá bán đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Sáu vẫn giao dịch quanh mốc 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.620 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc thứ Năm (7/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên là 25.113 đồng/USD. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại lớn đa số không thay đổi giá bán USD, hiện niêm yết là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 97,89 điểm.

Tỷ giá 7/5

Chiều tối thứ Năm, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 97,89 điểm.

Cuối ngày 7/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 97,89 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.088 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua giảm 10 đồng và không thay đổi giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày 7/5 giảm 10 đồng chiều mua còn giá bán không đổi, hiện niêm yết ở mốc 26.118 - 26.368 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.044 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.368 đồng/USD, lùi 7 đồng chiều mua so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.368 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.100 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua đã giảm 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.620 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên làm việc trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đang giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác do dòng vốn chảy ra khỏi các tài sản an toàn, trong bối cảnh hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz ngày càng tăng. Giá dầu đang ở mức 100 USD/thùng.

Sự chú ý của thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông, nhưng cũng sẽ chuyển sang dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố vào ngày mai. Dự kiến ​​sẽ có 60.000 việc làm được tạo ra trong tháng 4, giảm so với 178.000 việc làm trong tháng 3, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ giữ ổn định ở mức 4,3%".