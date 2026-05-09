Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.500 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (8/5), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại 25.112 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn tạm nghỉ làm việc ở cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 97,92 điểm.

Bước vào nghỉ cuối tuần (chiều 8/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.112 đồng/USD. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên từ phiên liền trước, hiện niêm yết là 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 97,92 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 8/5

Kết thúc ngày thứ Sáu, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 97,92 điểm.

Cuối ngày 8/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 97,92 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.087 - 26.367 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV niêm yết ở mốc 26.117 - 26.367 đồng/USD. Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.041 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.367 đồng/USD, giá mua đã giảm 3 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.624 - 26.367 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.090 đồng/USD mua vào và 26.367 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.450 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD, giảm 130 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Senad Karaahmetovic chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa những căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran với hy vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Đồng tiền của Mỹ suy yếu trước thềm báo cáo việc làm được theo dõi sát sao của Mỹ, trong khi thị trường cũng đánh giá tác động tiềm tàng của giá dầu tăng cao và căng thẳng địa chính trị leo thang đối với đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Tính đến 08:49 GMT, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,1% trong phiên giao dịch châu Âu".

Tỷ giá USD hôm nay 8/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.112 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.112 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,24 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
