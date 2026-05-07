Tỷ giá USD hôm nay 7/5: Giá USD bán ra hiện ở mức 26.368 đồng/USD

Tỷ giá ngày 7/5

Đầu ngày thứ Năm (7/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.113 đồng/USD, bằng mức công bố sáng hôm qua. Tương tự, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, làm việc tại cùng mức 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.098 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu thứ Năm giữ nguyên từ phiên trước đó, công bố là 26.128 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.051 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.368 đồng/USD, giá mua đã giảm 5 đồng và không điều chỉnh giá bán so với phiên liền trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều không thay đổi mới.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Năm vẫn giao dịch quanh mốc 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.660 đồng/USD, bằng phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.113 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, hiện niêm yết là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tuột khỏi 98 điểm.

Tỷ giá 6/5

Kết thúc làm việc ngày 6/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.368 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 97,84 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.098 - 26.368 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV kết thúc ngày thứ Tư không thay đổi mới, niêm yết ở mốc 26.128 - 26.368 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.368 đồng/USD, tăng 3 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán bằng phiên làm việc trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.368 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.110 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên mở cửa cùng ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.620 đồng/USD, giảm 40 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Amanda Cooper chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Hầu hết các đồng tiền chính khác cũng tiếp tục tăng giá khi đồng tiền của Mỹ tiếp tục suy yếu, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tạm dừng một chiến dịch hỗ trợ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do có tiến triển hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran.

Điều đó diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Thị trường hiện đang chuẩn bị cho việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào cuối tuần này, đây sẽ là một phép thử xem liệu nền kinh tế có đủ sức chống chịu để Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách tiền tệ hiện tại hay không, hoặc liệu thị trường lao động suy yếu có thể làm sống lại lý do cần cắt giảm lãi suất hay không".