Tỷ giá USD hôm nay 12/10: Tỷ giá trung tâm vẫn giữ ổn định ở mức 25.626 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Trong phiên giao dịch cuối ngày 11/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.629 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.070 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,03 điểm, ổn định so với phiên trước.

Cuối ngày 11/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDVcông bố giá mua vào tại 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra 26.060 đồng/USD, ổn định với mức công bố phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.695 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.050 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.690 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.660 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.070 đồng/USD, ổn định ở cả hai chiều mua bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Triển khai các biện pháp ổn định thị trường vàng, tỷ giá

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ những diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế, cùng với những thách thức, khó khăn trong nước.

Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm góp phần hấp thu các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ các giải pháp này, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Ảnh minh hoạ

Theo đánh giá của ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết diễn biến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn đang tạo sức ép lên tỷ giá,

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu còn cao, nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào CPI trong nước. “Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá”, ông Quang nhấn mạnh

Số liệu từ Vụ Chính sách tiền tệ cho thấy, đồng Việt Nam (VND) đang tăng khoảng 1,12% so với USD. Trong khi đó, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt - có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm.