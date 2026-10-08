English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chặn hơn 6.300 tỷ đồng giao dịch ngân hàng nghi gian lận

Thứ Năm, 11:48, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán của NHNN đã hỗ trợ cảnh báo tới hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,9 triệu lượt đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, qua đó ngăn chặn tổng giá trị giao dịch lên tới trên 6.300 tỷ đồng.


Dừng giao dịch sau cảnh báo gian lận

Hơn 1,9 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch với tổng số tiền trên 6.300 tỷ đồng sau khi nhận cảnh báo qua Hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO). Cùng với chia sẻ dữ liệu rủi ro, ngành Ngân hàng tiếp tục tăng cường các lớp bảo vệ, xác thực khách hàng và giám sát giao dịch trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

chan hon 6.300 ty dong giao dich ngan hang nghi gian lan hinh anh 1
Ảnh minh họa: AI

Theo chia sẻ của ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, hệ thống SIMO đã có 147 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán kết nối, chia sẻ dữ liệu. Dịch vụ chia sẻ trạng thái tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo qua hệ thống đã được triển khai cho 21 đơn vị, gồm 16 ngân hàng và 5 tổ chức trung gian thanh toán.

Ông Tuyên cho biết, từ khi triển khai dịch vụ đến ngày 28/9/2026, số liệu báo cáo của các đơn vị cho thấy hơn 5,6 triệu lượt khách hàng đã nhận được cảnh báo qua SIMO. Trong đó, hơn 1,9 triệu lượt khách hàng tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch trên 6.300 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 2/10/2026, toàn ngành đã có hơn 175,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Tăng cường bảo vệ trước gian lận công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, NHNN, tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Các đối tượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói bằng công nghệ deepfake; phát tán ứng dụng, đường dẫn độc hại nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị. Gần đây còn xuất hiện hình thức can thiệp phần cứng, phần mềm thiết bị di động để tìm cách vượt qua xác thực sinh trắc học.

Ông Quang cho hay, NHNN đã chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tấn công mạng và gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu phân loại và bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ, triển khai các lớp bảo vệ từ hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu đến dịch vụ trực tuyến. Việc giám sát phải được tăng cường để phát hiện, ngăn chặn hành vi tấn công, khai thác lỗ hổng, mã độc, truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu.

Các đơn vị cũng phải thường xuyên rà soát, cập nhật biện pháp bảo vệ, kiểm thử xâm nhập, xây dựng phương án và diễn tập ứng cứu, khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố. Theo số liệu khảo sát tại các ngân hàng trong nước, chi phí đầu tư cho an ninh mạng chiếm tối thiểu khoảng 15% chi đầu tư về công nghệ thông tin.

Đối với người sử dụng dịch vụ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin khuyến nghị, dù thấy đúng số, nghe đúng giọng, nhìn đúng mặt, vẫn phải kiểm chứng trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin. Trong bối cảnh hình ảnh và giọng nói có thể bị giả mạo bằng AI, việc xác minh qua một kênh độc lập là bước cần thiết trước những yêu cầu liên quan đến tiền và dữ liệu cá nhân.

Người dân không nên vội vàng trước các yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt khi bị thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật. Khi ứng dụng ngân hàng hiển thị cảnh báo tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, khách hàng cần dừng giao dịch ngay.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP cho bất kỳ ai; không quay video khuôn mặt, thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc gửi ảnh giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của người lạ. Đồng thời, không bấm vào đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ cuộc gọi, tin nhắn chưa được kiểm chứng.

Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị tạm khóa tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử và tra soát giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan công an, lưu giữ tin nhắn, số tài khoản và lịch sử cuộc gọi làm bằng chứng, ông Quang lưu ý.

lai suat.jpg

NHNN ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch nghi gian lận

VOV.VN - Hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hỗ trợ cảnh báo tới 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,1 triệu lượt đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, qua đó ngăn chặn tổng giá trị giao dịch lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Trần Ngọc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo gian lận thương mại khi giao dịch tại một số quốc gia Trung Đông
Cảnh báo gian lận thương mại khi giao dịch tại một số quốc gia Trung Đông

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất.

Cảnh báo gian lận thương mại khi giao dịch tại một số quốc gia Trung Đông

Cảnh báo gian lận thương mại khi giao dịch tại một số quốc gia Trung Đông

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất.

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành, 32 tuổi, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành, 32 tuổi, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền
Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp