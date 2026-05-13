Tỷ giá USD hôm nay 13/5: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.360 đồng/USD

Tỷ giá ngày 13/5

Đầu ngày thứ Tư (13/5) tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.123 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên trước, làm việc tại cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,31 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay không điều chỉnh mới, công bố là 25.129 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.379 đồng/USD.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra, giữ bằng với mức làm việc phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Tư giảm 20 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh mốc 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba (12/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.123 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng giữ giá bán ở mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,28 điểm.

Tỷ giá 12/5

Cuối ngày 12/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,28 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra), không đổi so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.139 - 26.379 đồng/USD. Techcombank niêm yết tại 26.069 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.379 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã tăng 13 đồng và giữ nguyên giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.379 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.120 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.350 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.380 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la đang mạnh lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sau khi ông bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran. Những diễn biến này đã kích hoạt dòng vốn đổ vào đồng tiền này như một tài sản an toàn, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ.

Tỷ lệ lạm phát cao hơn dự kiến ​​sẽ làm giảm thêm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất trong năm nay, củng cố thêm sự hỗ trợ cho đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc".