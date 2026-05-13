中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ giá USD hôm nay 13/5: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.360 đồng/USD

Thứ Tư, 08:56, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Tư (13/5), tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch quanh mốc 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá ngày 13/5

Đầu ngày thứ Tư (13/5) tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.123 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên trước, làm việc tại cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,31 điểm.

Sáng 13/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng không điều chỉnh mới, công bố giá bán USD là 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,31 điểm.

Sáng thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.123  đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hiện là 26.379 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,31 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 13 5 gia ban usd tu do ha xuong con 26.360 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay không điều chỉnh mới, công bố là 25.129 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.379 đồng/USD.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra, giữ bằng với mức làm việc phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Tư giảm 20 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh mốc 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 13 5 gia ban usd tu do ha xuong con 26.360 dong usd hinh anh 2

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba (12/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.123 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng giữ giá bán ở mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,28 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 13 5 gia ban usd tu do ha xuong con 26.360 dong usd hinh anh 3

Tỷ giá 12/5

Khép lại thứ Ba, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.373 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,28 điểm.

Cuối ngày 12/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,28 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra), không đổi so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.139 - 26.379 đồng/USD. Techcombank niêm yết tại 26.069 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.379 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã tăng 13 đồng và giữ nguyên giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.379 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.120 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.350 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.380 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 13 5 gia ban usd tu do ha xuong con 26.360 dong usd hinh anh 4

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la đang mạnh lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sau khi ông bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran. Những diễn biến này đã kích hoạt dòng vốn đổ vào đồng tiền này như một tài sản an toàn, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ.

Tỷ lệ lạm phát cao hơn dự kiến ​​sẽ làm giảm thêm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất trong năm nay, củng cố thêm sự hỗ trợ cho đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc".

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.380 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.380 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (12/5), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.123 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,09 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.380 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.380 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (12/5), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.123 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,09 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.118 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.118 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 11/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, chạm mức 25.118 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.373 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,02 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.118 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.118 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 11/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên, chạm mức 25.118 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn công bố giao dịch ở cùng mức 26.373 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,02 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.500 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.500 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (8/5), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại 25.112 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn tạm nghỉ làm việc ở cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 97,92 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.500 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.500 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (8/5), ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại 25.112 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn tạm nghỉ làm việc ở cùng mức 26.367 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 97,92 điểm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá