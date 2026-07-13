Tỷ giá USD hôm nay 13/7: Tỷ giá trung tâm ở mốc 25.214 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (12/7), tỷ giá trung tâm đang ở mốc 25.214 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết thấp nhất là 26.440 đồng/USD. Chỉ số DXY ở mốc 100,95 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.202 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ đầu ngày thứ Tư và chạm mức cao nhất tuần là 25.214 đồng/USD vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức tạm nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, giá bán ra USD bước vào tuần mới sáng thứ Hai công bố là 26.462 đồng/USD. Mức giao dịch tiếp tục được nâng lên cao nhất cho tới sáng thứ Sáu, đạt mức 26.474 đồng/USD. Đến chiều tối thứ Sáu, giá bán USD bất ngờ giảm, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.440 đồng/USD và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" đi xuống về cuối tuần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.520 - 26.560 đồng/USD, đồng thời là mốc cao nhất đạt được trong tuần. Tỷ giá hạ xuống từ thứ Ba và chạm mức thấp nhất tuần là 26.400 - 26.450 đồng/USD. Đây cũng là mức giao dịch công bố từ thứ Năm cho tới hết cuối tuần.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) liên tục điều chỉnh mới, chủ yếu dao động quanh mức 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100,75 điểm vào sáng thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 12/7, chỉ số USD đạt 100,95 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Theo ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Điểm nhấn trong lịch kinh tế tuần tới sẽ là việc công bố các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, với Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là Chỉ số Giá sản xuất (PPI) vào thứ Tư.

Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tái khẳng định cam kết của FED về việc khôi phục lạm phát về mục tiêu 2%, thị trường sẽ theo dõi sát sao các dữ liệu này để tìm manh mối về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ. Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến ​​có thể củng cố kỳ vọng về việc FED thắt chặt chính sách hơn nữa, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng thời gây áp lực lên giá vàng".