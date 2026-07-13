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Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD bán ra giảm còn 26.430 đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (13/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố thấp nhất đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,18 điểm.

Tỷ giá ngày 13/7

Cập nhật tỷ giá, bước sang tuần mới (13/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.220 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước. Ngược chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi xuống, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,18  điểm.

Sáng thứ Hai, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giảm, tại nơi công bố thấp nhất hiện là 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,18 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 13 7 usd ban ra giam con 26.430 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.050 - 26.460 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bắt đầu tuần mới giảm 10 đồng cả hai chiều so với trước khi nghỉ cuối tuần, công bố là 25.080 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay chưa cập nhật mới.

Còn ACB giao dịch với 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày thứ Hai giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD, không điều chỉnh mới nhiều phiên liên tiếp.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 13 7 usd ban ra giam con 26.430 dong usd hinh anh 2

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (12/7), tỷ giá trung tâm đang ở mốc 25.214 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết thấp nhất là 26.440 đồng/USD. Chỉ số DXY ở mốc 100,95 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.202 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ đầu ngày thứ Tư và chạm mức cao nhất tuần là 25.214 đồng/USD vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức tạm nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, giá bán ra USD bước vào tuần mới sáng thứ Hai công bố là 26.462 đồng/USD. Mức giao dịch tiếp tục được nâng lên cao nhất cho tới sáng thứ Sáu, đạt mức 26.474 đồng/USD. Đến chiều tối thứ Sáu, giá bán USD bất ngờ giảm, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.440 đồng/USD và nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" đi xuống về cuối tuần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.520 - 26.560 đồng/USD, đồng thời là mốc cao nhất đạt được trong tuần. Tỷ giá hạ xuống từ thứ Ba và chạm mức thấp nhất tuần là 26.400 - 26.450 đồng/USD. Đây cũng là mức giao dịch công bố từ thứ Năm cho tới hết cuối tuần.

ty gia usd hom nay 13 7 usd ban ra giam con 26.430 dong usd hinh anh 3
Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) liên tục điều chỉnh mới, chủ yếu dao động quanh mức 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100,75 điểm vào sáng thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 12/7, chỉ số USD đạt 100,95 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Theo ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Điểm nhấn trong lịch kinh tế tuần tới sẽ là việc công bố các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, với Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là Chỉ số Giá sản xuất (PPI) vào thứ Tư.

Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tái khẳng định cam kết của FED về việc khôi phục lạm phát về mục tiêu 2%, thị trường sẽ theo dõi sát sao các dữ liệu này để tìm manh mối về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ. Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến ​​có thể củng cố kỳ vọng về việc FED thắt chặt chính sách hơn nữa, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng thời gây áp lực lên giá vàng".

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Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (11/7), bắt đầu nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.214 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,87 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (11/7), bắt đầu nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.214 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,87 điểm.

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