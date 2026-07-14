Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.225 đồng/USD

Tỷ giá ngày 14/7

Cập nhật tỷ giá, mở cửa làm việc thứ Ba (14/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.225 đồng/USD, cao hơn hôm qua 5 đồng. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn điều chỉnh mới không cùng chiều nhau, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,23 điểm.

Đầu ngày thứ Ba, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết thay đổi giá bán USD, song không cùng chiều, tại nơi công bố thấp nhất hiện là 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,23 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Ngân hàng BIDV sang ngày mới công bố là 25.070 đồng/USD mua vào và 26.450 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.991 - 26.486 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua không đổi và tăng 5 đồng chiều bán.

Còn ACB giao dịch với 26.030 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ cuối ngày thứ Hai.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Ba giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày thứ Hai (13/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.220 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, song niêm yết không cùng mức, tại nơi giao dịch thấp nhất còn 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,89 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 13/7

Chiều tối ngày thứ Hai, tỷ giá trung tâm đang là 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ bằng mức công bố phiên trước, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,89 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên làm việc trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa ngày đầu tuần không điều chỉnh mới so với phiên mở cửa cùng ngày, vẫn là 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.991 đồng/USD và bán ra với 26.481 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.586 - 26.474 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc tại 26.030 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, so với phiên trước chiều mua đã thấp hơn 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối 13/7 không điều chỉnh mới, giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Theo hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Saqib Iqbal Ahmed và Laura Matthews chia sẻ trên Reuters cho hay: "Đà tăng mạnh của giá trị đô la Mỹ vào năm 2026, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang, đã nhận được sự hỗ trợ khi các quỹ hưu trí toàn cầu đảo ngược các biện pháp phòng ngừa rủi ro được thực hiện sau sự bất ổn thị trường "Ngày Giải phóng" năm ngoái.

Tỷ lệ lạm phát tăng cao và việc bổ nhiệm Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lãi suất thực (đã điều chỉnh theo lạm phát) của Mỹ tăng lên trong những tháng gần đây.

Năm nay, đồng tiền này một lần nữa khẳng định vị thế là đồng tiền trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro sau cuộc xung đột Mỹ-Iran".