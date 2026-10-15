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Tỷ giá USD hôm nay 15/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.642 đồng/USD

Thứ Năm, 09:26, 15/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 15/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống mức 25.642 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn giảm, mức cao nhất đạt được là 26.090 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 102,10 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 15/10 ở mức 25.642 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn giảm ở chiều bán ra, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.090 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,10 điểm, tăng 1 điểm so với hôm trước.

ty gia usd hom nay 15 10 ty gia trung tam giam con 25.642 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.680 - 26.090 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ giá mua vào và bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.691 - 26.086 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 5 đồng mua vào và bán ra so với phiên trước. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USD với mức giá 25.700 đồng/USD mua vào và 26.060 đồng/USD bán ra, tăng 2 đồng chiều mua vào, nhưng giảm 10 đồng giá bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.090 đồng/USD, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ tại Vietcombank:

ty gia usd hom nay 15 10 ty gia trung tam giam con 25.642 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay 15/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.646 VND/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.091 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,920 điểm, tăng 1 điểm so với phiên trước.

ty gia usd hom nay 15 10 ty gia trung tam giam con 25.642 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 14/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.680 VND/USD mua vào và 26.090 VND/USD bán ra, cùng tăng 10 đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.700 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), BIDV đã điều chỉnh tăng 10 đồng với cả chiều mua và bán ngoại tệ này so với phiên liền trước.

Ngân hàng VietinBank hiện giao dịch 25.646 - 26.091 đồng/USD (mua vào và bán ra). Điều chỉnh tăng 20 đồng so với phiên liền trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.696 - 26.075 đồng/USD (mua vào và bán ra), điều chỉnh tăng 5 đồng so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.090 đồng/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 15 10 ty gia trung tam giam con 25.642 dong usd hinh anh 4

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, đồng USD quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, xuống quanh mức 102 điểm.

Giá USD chịu áp lực điều chỉnh sau khi DXY có thời điểm vượt 102,6 điểm trong phiên đầu tuần, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Giá USD ít biến động khi nhà đầu tư đang chờ đợi nhiều báo cáo quan trọng gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này.

Mới đây, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì khả năng lạm phát gia tăng.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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