Ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ bị phạt 1,2 tỷ USD

Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử cơ quan này. Trong tổng số tiền trên, BoA phải trả 750 triệu USD cho Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, mức phạt lớn nhất mà cơ quan này từng áp dụng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói quyết định này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng ngay cả các định chế tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật.

Bank of America bị phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm quy định tài chính (Ảnh minh họa: Reuters).

Bank of America là ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ, phục vụ hơn 70 triệu khách hàng và xử lý khoảng 4.500 tỷ USD thanh toán mỗi năm cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng này cũng xử lý khoảng 450 ngàn tỷ USD thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm bảng lương, thẻ tín dụng doanh nghiệp và thanh toán cho nhà cung cấp.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bank of America thừa nhận đã cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và không duy trì chương trình chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo luật. Ngân hàng cũng thừa nhận không nộp đúng hạn các báo cáo bắt buộc về hoạt động đáng ngờ.

Ngân hàng cũng bị cáo buộc đã xử lý hàng triệu USD thanh toán có dấu hiệu vi phạm các chương trình trừng phạt nhằm vào Nga, Belarus, Iran, Myanmar, Somalia, các mạng lưới ma túy và khủng bố toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh khi một ngân hàng quy mô lớn như vậy không đáp ứng nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt, hậu quả không chỉ nằm trong phạm vi ngân hàng đó, mà còn có thể khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ đối mặt với rủi ro tài chính bất hợp pháp đáng kể.