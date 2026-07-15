Tỷ giá USD hôm nay 15/7: Giá USD bán ra cao nhất là 26.494 đồng/USD

Tỷ giá ngày 15/7

Cập nhật tỷ giá, bước vào giao dịch ngày thứ Tư (15/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.233 đồng/USD, cao hơn hôm qua 8 đồng. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn đa số không thay đổi giá bán hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.494 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,79 điểm.

Mở cửa làm việc thứ Tư, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang hoặc nâng lên cao hơn cuối ngày thứ Ba, mức giao dịch cao nhất hiện là 26.494 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,79 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.040 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV sang ngày mới giữ nguyên mức giao dịch công bố từ phiên trước, hiện là 25.070 đồng/USD mua vào và 26.450 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.991 - 26.494 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 8 đồng chiều mua và tăng 6 đồng ở giá bán so với phiên trước.

Còn ACB giao dịch với 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, bằng với niêm yết phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày 15/7 giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.430 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc thứ Ba (14/7), tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.225 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số giữ nguyên hoặc tăng cao hơn phiên trước, tại nơi giao dịch thấp nhất còn 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,10 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 14/7

Kết thúc làm việc thứ Ba, tỷ giá trung tâm đang là 25.225 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại lớn đa số giữ nguyên hoặc niêm yết cao hơn phiên trước, song không cùng mức, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 101,10 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên trước, tạm dừng với 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại giao dịch thứ Ba giữ nguyên từ phiên liền trước, vẫn là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.999 đồng/USD và bán ra với 26.486 đồng/USD, so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 8 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.576 - 26.430 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc tại 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều bán so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Ba vẫn giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Bà Fiona Cincotta, chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên forex.com cho hay: "Mặc dù giá trị đô la đã giảm nhẹ, nhưng triển vọng tổng thể vẫn tiếp tục tích cực nhờ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với giá dầu tăng cao, cả hai yếu tố này đều có nguy cơ làm gia tăng áp lực lạm phát.

Báo cáo CPI hôm nay dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát chung giảm xuống 3,8% từ mức 4,2%, trong khi lạm phát lõi được dự báo sẽ không thay đổi ở mức 2,9%. Lạm phát lõi có khả năng sẽ nhận được sự quan tâm sát sao nhất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang. Một chỉ số mạnh hơn dự kiến ​​có thể củng cố quan điểm rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn".