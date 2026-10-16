Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 16/10 ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.061 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,88 điểm, giảm 0,23 điểm so với hôm trước.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.650 - 26.060 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ giá mua vào nhưng giảm 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.666 - 26.061 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 10 đồng mua vào và giảm 15 đồng bán ra. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.660 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.650 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.060 đồng/USD.

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Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 15/10

Trong phiên giao dịch trước đó, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối ngày 15/10 vẫn ổn định ở mức 25.642 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giảm, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 26.071 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 102,11 điểm, tăng 1 điểm.

Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 15/10 niêm yết 25.650 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.060 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và giữ giá bán so với sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Năm niêm yết tại 25.700 đồng/USD mua vào và bán ra 25.080 đồng/USD, bằng giá so với buổi sáng nhưng giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Techcombank đóng cửa ngày 15/10 ở mốc 25.676 - 26.071 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 15 đồng chiều mua và bán so với mở phiên. ACB giảm giá mua vào và bán ra 10 đồng, tương ứng với mức giá 25.690 đồng/USD mua vào và 26.050 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 15/10.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.650 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.060 đồng/USD, giảm 30 đồng mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Chỉ số USD theo sát tín hiệu tăng lãi suất từ Fed

Đồng USD đã tăng mạnh sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó giảm trở lại khi giới đầu tư nhận định rằng Fed sẽ tiếp tục thận trọng trong các quyết định chính sách tiền tệ.

Giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 đã tăng mạnh trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng vọt. Theo các chuyên gia tại State Street ở Boston, CPI vẫn đang tác động đến việc định giá tài sản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống, đây sẽ là một lý do nữa khiến nhà đầu tư tăng mua đồng USD.

Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman mới đây phát tín hiệu, Ngân hàng Trung ương Mỹ nên tiếp tục chờ đợi và đánh giá thêm tình hình trước khi quyết định tăng lãi suất trở lại. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát đã lấn át những tín hiệu gần đây theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed, trong đó có phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, vốn gây sức ép lên đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10 tới là 65%, tăng so với mức 53% cách đây 1 tháng. Trong khi đó, thị trường đang tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ với tổng mức tăng lãi suất khoảng 79 điểm cơ bản đến cuối năm 2027.

Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management - ông Uto Shinohara nhận định, hai mục tiêu kép của Fed đang mâu thuẫn với nhau, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động suy yếu. Còn ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments cho rằng, giới đầu tư đang dần mất niềm tin vào quyết tâm kiểm soát lạm phát của Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy đồng USD tăng giá đang được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao hơn”, ông Rosen nói và nhận định, lạm phát sẽ không giảm nếu Fed không buộc nền kinh tế rơi vào suy thoái thông qua những đợt tăng lãi suất mạnh, hoặc nếu Mỹ không điều chỉnh các chính sách thương mại và nhập cư.