Tỷ giá USD hôm nay 16/4: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.630 đồng/USD

Tỷ giá ngày 16/4

Bắt đầu làm việc ngày thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 1 đồng. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên liền trước và công bố giao dịch tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tiến sát mốc 98 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.197 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã giảm 11 đồng và 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước vào giao dịch ngày mới lùi xuống thấp hơn phiên trước 11 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán, công bố là 26.127 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.061 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.357 đồng/USD, giảm 4 đồng ở giá mua vào và 1 đồng chiều bán kể từ kết thúc phiên làm việc trước.

Còn ACB không điều chỉnh mới giá mua vào và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó, công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Năm giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.630 đồng/USD, giảm 260 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa giao dịch ngày thứ Tư (15/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.103 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.358 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,20 điểm.

Tỷ giá 15/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.108 - 26.358 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV kết thúc ngày thứ Tư niêm yết ở mốc 26.138 - 26.358 đồng/USD, bằng với mức làm việc phiên trước đó. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.065 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.358 đồng/USD, giá mua vào đã lùi xuống thấp hơn phiên trước 4 đồng và không điều chỉnh mới giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.643 - 26.358 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.358 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ nguyên mức công bố ở phiên trước, niêm yết giao dịch quanh mốc 26.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.910 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường Ambar Warrick chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la ổn định sau chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm; bà Yellen - Giáo sư kinh tế học người Mỹ, dự kiến ​​ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo đó chỉ số đô la và hợp đồng tương lai chỉ số đô la đều tăng chưa đến 0,1% vào thứ Tư, cho thấy đồng tiền này tiếp tục chịu áp lực sau bảy ngày giảm liên tiếp.

Giá trị đô la Mỹ đã giảm giá vào thứ Ba sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 cho thấy lạm phát thấp hơn dự kiến. Mặc dù chỉ số này cho thấy lạm phát năng lượng cao hơn do chiến tranh Iran, nhưng các chỉ số cốt lõi lại cho thấy mức tăng giá tương đối nhỏ hơn.

Bản báo cáo này đã làm dấy lên hy vọng rằng tác động lạm phát của cuộc chiến tranh Iran sẽ không nghiêm trọng như dự kiến, tạo thêm dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay".